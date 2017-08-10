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10 Серпень 2017, Київ 20:02
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Ми заходимо на другий такт великої війни з боку Росії – Арестович

Ми заходимо на другий такт великої війни з боку Росії – Арестович
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0:19:38
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Від берегів Балтійського моря до берегів Чорного, включаючи окупований Крим розгортається масштабне переміщення російської військової техніки по всій лінії європейського кордону Росії. Очікуються військові навчання «Захід-2017». Вони розпочнуться 14 вересня у Білорусі. Але на свіжих фото у соцмережах – військова техніка, яка чомусь рухається не в Білорусь, а в напрямку України... Про нові загрози для України у програмі «Ваша Свобода» розмірковували військовий оглядач Олексій Арестович та шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов.

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