Путін боїться сильної України – екс-очільник ЦРУ

«Ми не прагнемо падіння Росії на зразок падіння Радянського Союзу, – пише Джон Маклохлін, колишній заступник та в. о. директора ЦРУ, в публікації для The New York Times, – ідеться про стримування найгірших тенденцій в Росії на шляху її відновлення».

Маклохлін закликав США займати рішучу позицію з найбільш важливих питань, створювати можливості для росіян, які поділяють погляди про важливість інтеграції до глобальної системи і в той же час звертати увагу на питання, де збігаються інтереси Америки та Росії і де можлива хоча б обмежена співпраця.

«Стосовно внутрішніх змін Росії, український парламентар колись сказала мені в Києві: «Україна є єдиною пострадянською країною, яка може змінити Росію». Вона мала на увазі, що росіяни дивляться на Україну як на місце народження слов’янської державності і вбачають в українцях своїх найближчих етнічних родичів», – заявив він.

Таким чином, зазначає експерт, якщо Україна подолає вкорінену корупцію і розвине квітучу демократію, це створить підтримку для схожого управління в Росії. «Допомога Україні є нашою найбільш багатонадійною стратегією, і саме її боїться Путін. Ось чому він вдерся до України», – стверджує Маклохлін.

Маклохлін наголошує на важливості для США чітко розуміти свої цілі щодо Росії: «росіяни завжди знають чого вони хочуть, тому краще знати, чого ти хочеш, або вони тебе просто «переїдуть».

Тепер мета Путіна очевидна, зазначає експерт, це – беззастережне домінування всередині країни, суттєвий вплив на сусідів, послаблення західних інституцій, як НАТО та Європейський союз, і вплив «супердержави» в ключових регіонах, наприклад, на Близькому Сході.

«Очевидно, не можна допустити, щоб Росія отримала те, чого хоче, або втручаючись до наших виборів, або порушуючи кордони незалежних країн, які звертаються до нас (США) задля забезпечення виконання підписаних міжнародних угод. Все ж потрібно уникнути війни з країною, для якої поріг для звернення до ядерної зброї нижчий за наш.

Ми не можемо примусити Росію вітати НАТО на своїх кордонах, однак ми можемо працювати над збільшенням єдності, стратегією стримувань, протидією російській дипломатії, спрямованій на розхитування організації, і можемо розвивати такі кроки, як розміщення сил НАТО в країнах Балтії та Польщі.

Ми не можемо позбавити Росію звички шпигувати, яка походить ще з часів царизму, але ми можемо посилити можливості контррозвідки і постійно викривати «несправжні новини», які продукує Росія, як це почало робити багато урядів Європи.

Ми не можемо змінити географію або примусити Росію ігнорувати сусідні регіони, де вона має глибокі торговельні та культурні відносини. Однак ми можемо продовжувати карати Москву, якщо вона відбирає територію або провадить таємні операції, спрямовані на послаблення незалежності сусідів і обмеження їхніх можливостей для закордонної політики. Ми можемо надати Україні краще оборонне озброєння, щоб захищатись від російських загарбників. І ми можемо посилювати тиск на кшталт того, що зробив Конгрес, прийнявши нові санкції», – стверджує експерт.