Росія внаслідок нових санкцій, запроваджених США, прискорить зусилля, спрямовані на зменшення залежності від американського долара та системи кредитування. Про це в опублікованому 7 серпня інтерв’ю журналу «Международная жизнь» заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

«Ми посилимо роботу, пов’язану з імпортозаміщенням, зменшенням залежності від платіжних систем США, доларом як розрахунковою валютою тощо. Це стає життєво необхідно», – вказав заступник Сергія Лаврова.

За словами Рябкова, санкції не зможуть досягти поставлених цілей. «Росія не йде на поступки під тиском і взагалі нічого не робить на замовлення», – сказав заступник міністра закордонних справ Росії.

Продаж нафти, газу та інших сировинних матеріалів у всьому світі здійснюється переважно в доларах США, від санкцій відчутно постраждав енергетичний сектор Росії, позбавлений кредитів для реалізації багатьох проектів.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США.