США готують відповідь на дії Росії – Тіллерсон

Втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало «серйозну недовіру» між двома країнами та було «серйозним інцидентом». Про це, як розповів журналістам у понеділок держсекретар США Рекс Тіллерсон, він сказав при особистій зустрічі міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову

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Втручання Росії у вибори безумовно є серйозним інцидентом

«Є дві найбільші ядерні держави у світі, які мають низку питань у своїх відносинах. І втручання Росії у вибори безумовно є серйозним інцидентом. Ми говорили про це під час дискусій із міністром Лавровим вчора. Я намагаюсь допомогти їм зрозуміти: наскільки серйозним був цей інцидент, і наскільки серйозно це зашкодило відносинам між США, американським народом та російським народом. Це створило серйозну недовіру між нашими двома країнами. І нам просто необхідно знайти якийсь спосіб вирішити це питання», – зазначив Тіллерсон у понеділок за лаштунками форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Філіппін Манілі.

Тіллерсон попередив Лаврова, що уряд США вирішив відреагувати на рішення Кремля про суттєве скорочення розміру американської дипломатичної місії в Москві і що рішення оприлюднять до 1 вересня. Держсекретар також зазначив, що Сполучені Штати все ще хочуть працювати з Москвою і що «недоречно» скорочувати всі зв’язки через одну проблему.

Тіллерсон розповів журналістам і про деякі деталі його розмов із Лавровим, зокрема, на тему України.

Росіяни вказали на деяку готовність поговорити з нами про подальші кроки щодо України

«Росіяни вказали на деяку готовність поговорити з нами про подальші кроки щодо України. Як ви добре знаєте, ми призначили спеціального посланника для взаємодії з Росією, але також діємо узгоджено, щоб всім сторонам було видно, що ми не намагаємося домовитися про щось на стороні, що б у якійсь мірі виключало їхні інтереси», – зауважив держсекретар США.

Напередодні російський міністр закордонних справ Сергій Лавров повідомив про зустріч, яка відбудеться незабаром між спецпредставником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером і помічником президента Росії Владиславом Сурковим.

Тіллерсон підтвердив, що такий контакт із нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом

«Рекс Тіллерсон підтвердив, що такий контакт із нашим представником Владиславом Сурковим запланований і відбудеться найближчим часом. Це буде цікаво, адже пан Волкер уже об’їхав чимало столиць, включно з Києвом, Парижем, Берліном, Лондоном. І нам буде цікаво, яку уяву про нинішній стан справ склав американський представник», – сказав Лавров.

У липні Курт Волкер побував на Донбасі. У своїх заявах під час тієї поїздки спецпредставник Держдепартаменту США у справах України не обмежився дипломатичними формулюваннями щодо бойових дій на сході України. «Це не заморожений конфлікт, а гаряча війна», – заявив тоді Волкер.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США.