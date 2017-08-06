Лавров розповів Тіллерсону про причини рішень Росії щодо нових санкцій США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров пояснив держсекретарю США Рексу Тіллерсону на його прохання мотиви рішень Москви після оголошення про нові санкції Вашингтона. Це сталося на зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств за лаштунками саміту АСЕАН у Манілі 6 серпня.

«Ми ці роз’яснення дали. Власне кажучи, це було зроблено на основі інтерв'ю Володимира Володимировича Путіна каналу «Росія». Там усе детально було сказано, пояснені причини тих рішень, які ми ухвалили після тривалих очікувань, що США не підуть шляхом конфронтації», – цитують Лаврова російські інформагенції.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Це був крок, який, за словами прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, означає повномасштабну торговельну війну проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США. Конгрес також запровадив санкції щодо Ірану і Північної Кореї.

Тіллерсон 1 серпня заявив, що, хоча відносини Вашингтона з Росією «як і раніше відчувають значний стрес», у його відносинах із Лавровим «немає войовничості». «Гадаю, що він так само, як і я, прихильний до пошуку шляхів, які можуть поліпшити наші відносини», – сказав Тіллерсон.