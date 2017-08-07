Тіллерсон: втручання Росії у вибори в США викликало «серйозну недовіру»

Держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори в 2016 році викликало «серйозну недовіру» між двома країнами та було «серйозним інцидентом». Про це сам Тіллерсон повідомив 7 серпня за лаштунками форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Філіппін Манілі.

Тіллерсон попередив Лаврова, що уряд США вирішив відреагувати на рішення Кремля про суттєве скорочення розміру американської дипломатичної місії в Москві. Проте держсекретар також відзначив, що Сполучені Штати все ще хочуть працювати з Москвою і що «недоречно» скорочувати всі зв’язки через одну проблему.

Тиллерсон сказав також, що Москва виявила «певну готовність» шукати шляхи просування в справах щодо України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше прокоментував перебіг переговорів із Тіллерсоном. Лавров заявив, що попри напруженість у двосторонніх відносинах та запровадження нових санкцій вважає: США готові продовжувати діалог з Росією щодо складних питань.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Це був крок, який, за словами прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, означає повномасштабну торговельну війну проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США. Конгрес також запровадив санкції щодо Ірану і Північної Кореї.