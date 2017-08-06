Лавров: Росія відчуває готовність США до продовження діалогу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 6 серпня заявив, що попри напруженість у двосторонніх відносинах та запровадження нових санкцій проти Москви вважає: США готові продовжувати діалог з Росією щодо складних питань.

«Ми відчули готовність наших американських колег продовжувати діалог, і я думаю, що альтернативи цьому немає», – сказав Лавров після завершення зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном за лаштунками саміту країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) у столиці Філіппін Манілі.

Російський міністр також підтвердив, що зустріч спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим відбудеться найближчим часом.

Раніше Лавров повідомив, що пояснив Тіллерсону на його прохання мотиви рішень Москви після оголошення про нові санкції Вашингтона.

Американська сторона наразі не коментувала переговорів із Лавровим у Манілі.

2 серпня президент США Дональд Трамп підписав закон про нові санкції проти Москви. Це був крок, який, за словами прем’єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, означає повномасштабну торговельну війну проти Москви. Законодавство, схвалене Конгресом, має на меті покарати Росію за військову агресію в Україні та за ймовірне втручання в торішні президентські вибори у США. Конгрес також запровадив санкції щодо Ірану і Північної Кореї.

Тіллерсон 1 серпня заявив, що, хоча відносини Вашингтона з Росією «як і раніше відчувають значний стрес», у його відносинах із Лавровим «немає войовничості». «Гадаю, що він так само, як і я, прихильний до пошуку шляхів, які можуть поліпшити наші відносини», – сказав Тіллерсон.