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30 Серпень 2017, Київ 21:21
Відео

Шпигуни, диверсанти, інформатори. Війна спецслужб на Донбасі (відео)

Шпигуни, диверсанти, інформатори. Війна спецслужб на Донбасі (відео)
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За останній рік на окупованій частині Донбасу і в анексованому Росією Криму, за даними Генштабу ЗСУ, заарештовано 12 колишніх українських військовослужбовців. А нещодавно бойовики угруповання «ДНР» заявили про затримання харків'янина Олега Сугерея – його звинуватили в тому, що він, нібито, збирався підірвати донецьку телевежу. У свою чергу СБУ заявила про запобігання теракту в прифронтовому Маріуполі. За версією Служби безпеки України – бомбу мали підірвати в людному місці. Як же насправді виглядає війна спецслужб на Донбасі?

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