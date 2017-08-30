За останній рік на окупованій частині Донбасу і в анексованому Росією Криму, за даними Генштабу ЗСУ, заарештовано 12 колишніх українських військовослужбовців. А нещодавно бойовики угруповання «ДНР» заявили про затримання харків'янина Олега Сугерея – його звинуватили в тому, що він, нібито, збирався підірвати донецьку телевежу. У свою чергу СБУ заявила про запобігання теракту в прифронтовому Маріуполі. За версією Служби безпеки України – бомбу мали підірвати в людному місці. Як же насправді виглядає війна спецслужб на Донбасі?