«Іловайський котел»: сліди військових Росії на Донбасі

Вторгнення армії Російської Федерації – головна причина Іловайської трагедії. Такий висновок зробила українська Генеральна прокуратура. Але чи була трагедія неминучою? Поки експерти сперечаються через прорахунки українського військового командування, «Донбас.Реалії» проїхали місцями найстрашніших боїв на окупованих територіях. І поспілкувалися з російським танкістом, чий танк у серпні 2014 року захопили українські військові в районі Многопілля.

Донецька область, Амвросіївський район, селище Лисиче. Звідти менш ніж десяток кілометрів до російського кордону. Місцевий житель розповів «Донбас.Реалії», як три роки тому під час Іловайської трагедії тут, на одному з перехресть, проходив бій.

«Там була колона – я не пам’ятаю, скільки точно було машин, ну, більше десяти», – згадує житель селища Лисиче.

Через три роки після бою на дорожньому знаку досі видно сліди від уламків. 23 серпня 2014 року саме на цьому перехресті була розбита колона військової техніки.

У співтоваристві «Інформнапалм» виявили відразу кілька ознак вторгнення Росії, – серед них «КамАз» і «Урал» російської модифікації під час детального розгляду відео з місця трагедії.

Крім того, у спільноті ідентифікували одного із загиблих, військовослужбовця 15-ї бригади російської армії, – за характерним татуюванням на тілі.

У його профілі було знайдено фотографію, де в нього було написано про миротворчі сили Росії з його шевроном

«У його профілі було знайдено фотографію, де в нього було написано про миротворчі сили Росії з його шевроном. Крім того, побачили осколкову уламкову гранату для РПГ 7 – це ОГС 7В, яка ніколи не знаходилась на озброєнні Збройних сил України», – каже представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

Коли ми потрапили в полон, вони вже не блукали​ –​ журналіст Воробйов

24 серпня в районі селища Дзеркального, це майже 30 кілометрів від кордону з Росією, – українські військові взяли в полон десантників з Костроми.

Тоді президент Росії Володимир Путін скаже, що військові «просто заблукали» на бронетехніці.

Коли вже ми потрапили в полон, вони сказали, що вони приїхали звільняти Донбас від фашистів

«Вони заблукали, коли ми їх брали в полон. Коли вже ми потрапили в полон, вони вже не блукали, вони сказали, що вони тут приїхали звільняти Донбас від фашистів», – розповідає журналіст Єгор Воробйов.

​Він тоді потрапив у полон: спочатку під наглядом російських військових, потім бойовиків. Загалом же провів там понад місяць. Але до того йому разом із колегами вдалося зняти новий російський танк Т-72 Б3 в районі Многопілля.

Ми знайшли облікову картку танкіста Березіна: там його посада, ім’я, прізвище та по батькові

«Підходить боєць, каже: пацани, для вас є сюрприз. Ми такі – що таке, йдемо. Підходимо, каже – от, віджали танк, от дивіться. Я заліз на той танк, там російські форма, аптечка, а сам я весь сиджу на російському танку, який відбили наші бійці. Ми знайшли облікову картку танкіста, цього Березіна, там його посада, ім’я, прізвище та по-батькові», – каже Єгор Воробйов.

Російські військові і фото у соцмережах

Рядовий Олексій Березін 23 серпня виклав фото в мережу і підписав фотографію «Привет укропам».

Сторінка танкіста у російській соціальній мережі «Вконтакте» активна і зараз. «Донбас.Реалії» написали йому. На запитання – як він потрапив на Донбас у 2014 році, які завдання виконував і чим зараз займається, він відповів, що «не варто цим цікавитися».

У профілі Березіна досі є те саме групове фото на тлі танків. Таке ж в мережу виклали ще кілька військовослужбовців 6-ї танкової бригади російської армії.

«Один з них, а саме Павло Оситченко, досить активно викладав фотографії, як вони прибували на Донбас, як перелітають з Нижнього Новгорода до Таганрога. Далі Меморіал військової слави й тут біля Курганського району вони викладають групове фото, де вже видно білі кола на танках, які були помічені тоді під Іловайськом», – продовжує представник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

За словами військового експерта і журналіста Юрія Бутусова, російські війська під час Іловайської операції застосовувались вкрай обережно.

Російські війська у контактні бої намагалися не вступати. Їхнім основним завданням було виявляти вузли спротиву

«Російські війська застосовувались дуже обережно, у контактні бої намагалися не вступати. Їхнім основним завданням було виявляти наші вузли спротиву і придушувати їх, використовуючи велику перевагу у техніці», – каже Юрій Бутусов.

Під час Іловайської трагедії багато росіян потрапили в полон

В останні дні серпня у полон до українських військових потрапили ще чотири військовослужбовці російської армії в районі селища Червоносільське. Саме там на тлі вказівника «Червоносільське» пізніше сфотографуються ще два російських танкісти. Табличка з українською літерою І досі залишається на тому ж місці три року після Іловайської трагедії.

Жителька селища Многопілля розповідає: під час серпневих подій трирічної давнини біля будинків скрізь були окопи.

– Жили з нами тут, в будинках наших, ми їх покликали…

– А хто жив?

– Українська гвардія. Далі там, техніка стояла в останньому будинку, окопи всюди у нас тут, всюди окопи були..

Через три роки окопи поросли травою. А через вузлову станцію Іловайськ відправляються потяги – на окуповані станції Ясинувата і Дебальцеве. Три пасажирські вагони, за словами місцевих жителів, ходять в Росію.

Російське вторгнення і Росія – це дійсно – основні винуватці. Це ті, хто натискав на гачок

«Російське вторгнення і Росія – це дійсно – основні винуватці. Це ті, хто натискав на гачок, це ті, хто вбивав, але, звичайно, відповідальність українських посадовців вона теж має бути визначена. Чому склалася така дурна ситуація, що нібито сектор Д є, а військ нема, на папері прикриття кордонів є, а фактично нема», – обурюється військовий експерт і журналіст Юрій Бутусов.

Російські військовослужбовці зроблять ще не одне фото на Донбасі. Через рік після розстрілу українських військових в так званому зеленому коридорі в мережі з'явився знімок десантника 104-го полку російської армії Антона Ісаєва на в'їзді до Іловайська.

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