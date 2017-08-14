ГПУ: наказ військових про взяття під контроль Іловайська у серпні 2014 року був «цілком обґрунтованим»



У Генеральній прокуратурі заявляють, що наказ військових, який передбачав, серед іншого, відновлення контролю над Іловайськом у серпні 2014 року, був цілком обґрунтованим.

«Відповідно до вказаних наказу та замислу, які були цілком обґрунтовані, передбачалось взяття міста Іловайськ разом із контролем північних околиць міста Макіївка, що мало призвести до встановлення контролю над шляхами постачання та у подальшому дозволяло оточити і звільнити місто Донецьк від терористів», – йдеться у повідомлені прес-служби ГПУ щодо результатів розслідування Іловайської трагедії.

У прокуратурі нагадують, що 11 серпня 2014 року керівництво АТО видало наказ, на виконання якого командування сектору «Б» розробило замисел, одним із завдань якого було блокування силами ЗС України і зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ.

За даними ГПУ, унаслідок раптового вторгнення 24-25 серпня 2014 року регулярних підрозділів Збройних сил Росії батальйони МВС України «Дніпро-1», «Миротворець», «Світязь», «Херсон», «Івано-Франківськ», Нацгвардії «Донбас» і сили сектору «Б» потрапили в оточення.

Слідство з’ясувало, що упродовж 26-28 серпня 2014 року лише між керівником АТО Віктором Муженком і заступником начальника ГШ ЗС РОсії відбулося 12 телефонних розмов, за результатами яких російська сторона надала гарантії безпечного виходу українських військових з оточення, додатковою гарантією безпечного виходу була домовленість передати полонених російських десантників після виходу з оточення.

«29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками», – заявляють у Генпрокуратурі.

Унаслідок цих подій загинули 366 українських воїнів, 429 поранені різного ступеню тяжкості, 300 потрапили у полон, Збройні Сили України понесли значні втрати озброєння і військової техніки на суму майже 300 мільйонів гривен, додають у прокуратурі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули майже 10 тисяч людей.