Іловайська трагедія: ГПУ звинувачує керівництво армії Росії

Головним винуватцем Іловайської трагедії, внаслідок якої лише за офіційними даними загинуло 366 українських військових, є російське військове командування. Серед інших чинників – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича і окремі помилки українського військового керівництва. Голова парламентської слідчої комісії зазначає, що Генеральна прокуратура спеціально каже лише про один епізод боїв в Іловайську, щоб не називати точну кількість загиблих від масованого вторгнення армії Росії.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/lovayska-tragedya-gpu-zvinuvachu-kervnitstvo-arm-ros">SoundCloud</a>

​

Від «цинічного» до «об’єктивного» – такою є палітра оцінок опублікованого 14 серпня звіту Генеральної прокуратури України про розслідування обставин загибелі українських бійців влітку 2014 року під Іловайськом.

«Керівництво збройних сил Російської Федерації організувало пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасними артилерійськими обстрілами позицій Збройних сил України з території Росії», – так Генпрокуратура визначає головного винуватця так званого «Іловайського котла».

Тоді, за даними ГПУ «загинуло 366 українських бійців, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості і 300 – потрапили у полон. Збройні сили України також зазнали втрат щодо озброєння і військової техніки на суму майже 300 мільйонів гривень».

Безпосередньо командував вторгненням російських військ, за даними Генпрокуратури, перший заступник начальника Генштабу Росії генерал Микола Богдановський. І саме він пообіцяв начальнику українського Генштабу Вікторові Муженку дати «зелений коридор» для відходу українських підрозділів, а потім віддав наказ відкрити вогонь.

За результатами слідства та на підставі зібраних доказів, Богдановському повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, у веденні агресивної війни і в порушенні законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

«За результатами розслідування агресивної (гібридної) війни Російської Федерації проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 89 осіб, у тому числі 43 громадян РФ, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва російських Збройних Сил (Міністр оборони Сергій Шойгу, його перший заступник – начальник генштабу Валерій Герасимов та ще 9 генералів). Указаних осіб оголошено в розшук, судом надано дозвіл на їх затримання. До суду надано 41 обвинувальний акт щодо 45 осіб. Вироками українських судів 25 осіб уже засуджені, в тому числі 9 громадян Росії, серед них 3 військовослужбовці російських збройних сил», – йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

У звіті окремо зазначається, що проведення параду на День Незалежності не пов’язане із трагедією, а помилки керівництва АТО не стали прямою причиною загибелі українських військових.

Відповідальність українського командування треба визначати після закінчення війни – парламентар

Із детальним аналізом обставин запропонували ознайомитися народним депутатам України, які мають доступ до державної таємниці. Один із них, Єгор Соболєв, сказав Радіо Свобода, що більш цинічного опису Іловайська він ще не бачив.

«Думаю, що за цю трагедію усі керівники, які брали участь у плануванні і розташуванні, і виведенні військ, мають постати перед українським правосуддям», – заявив Соболєв у коментарі Радіо Свобода

Інший народний депутат Іван Вінник, який також бачив закриту частину звіту, вважає аналіз обґрунтованим. Комплексна експертиза подій від лютого 2014-го до середини 2016 року показує, що головна причина втрати території і загибелі пнад 10 тисяч осіб – це агресія Росії, зазеачів Вінник у коментарі Радіо Свобода.

Відповідальність генералів може розглядатися виключно після закінчення бойових дій, а не під час

«Як наслідок, безумовно, можливо хтось може сказати, що українські генерали могли діяти більш адекватно, більш успішно і більш вдало, враховуючи театр бойових дій, який розвернувся проти України. Але будь-яка війна ведеться до перемоги, і на мою думку, відповідальність генералів може розглядатися виключно після закінчення бойових дій, а не під час», – заявив Вінник.

Про «зелений коридор» говорять, щоб відволікти увагу – екс-голова слідчої комісії про Іловайськ

Розслідуванням причин і обставин Іловайської трагедії ще з вересня 2014 року займалася тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яку очолив народний депутат Андрій Сенченко. Наприкінці жовтня 2014 року в проміжних висновках роботи комісії серед причин «Іловайська» названо як фундаментальні проблеми в організації оборони, так і відмова від запровадження військового стану, а також помилки тодішнього міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генштабу Віктора Муженка. Результати їхнього розслідування були передані Генеральній прокуратурі, а також до державного архіву.

За словами Сенченка, події в Іловайську напряму пов’язані зі щільними обстрілами так званого сектору «Д» – 140 кілометрів кордону з Росією, які були підготовкою до масованого вторгнення наприкінці серпня. Обстріли були ще задовго до Іловайська і внаслідок артилерійських обстрілів більше ніж сотню кілометрів охороняло не більше від тисячі військовослужбовців, зауважує Сенченко.

У перший раз проти щонайменше 3500 російських військових відправили одну роту 51-ї бригади

«Те, що оприлюднила прокуратура, не можна називати звітом по Іловайській трагедії. Це лише один з епізодів. Але ж є питання по інших подіях в Іловайську, зокрема по його взяттю – це мала бути військова операція, але вперед відправили добровольчі підрозділи МВС лише зі стрілецькою зброєю і мінометами. Були дві спроби деблокування Іловайського котла, про які сьогодні ніхто не хоче говорити. У перший раз проти щонайменше 3500 російських військових відправили одну роту 51-ї бригади – її розбили. Наступного дня відправили зведену тактичну групу 92-ї бригади, близько 200 людей, їх також розбили», – говорить Сенченко. Крім 3500 російських військових там було близько 500 найманців, стверджує він, у тому числі «кадировців».

Колишній народний депутат стверджує, що влада говорить лише про «зелений коридор» і спробу прориву для того, щоб, зокрема, не називати загальні втрати особового складу української армії під час боїв в Іловайську.

Головна військова прокуратура продовжує збір доказів щодо боїв в Іловайську. Обсяг матеріалів кримінального провадження вже становить понад тисячу томів, приблизно половина з яких проходять під грифами «таємно» і «цілком таємно».