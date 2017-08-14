ГПУ: у рамках розслідування війни Росії проти України вже засуджені 25 людей, зокрема 9 росіян

У Генеральній прокуратурі заявляють, що за результатами розслідування агресивної війни Росії проти України до суду направлений 41 обвинувальний акт щодо 45 людей.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, вироками українських судів 25 людей вже засуджені, в тому числі 9 громадян Росії, серед них 3 російські військовослужбовці.

За даними прокуратури, загалом наразі до кримінальної відповідальності притягнені 89 людей, у тому числі 43 росіянина, серед яких 20 високопосадовців, у тому числі 11 осіб із числа керівництва Збройних сил Росії (зокрема російський міністр оборони Сергій Шойгу), цих осіб оголосили в розшук, суд надав дозвіл на їхнє затримання.

Українські слідчі проводять розслідування щодо агресивної війни Росії проти України.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці угруповань «ДНР» і «ЛНР». Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». За останніми даними ООН, внаслідок конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.