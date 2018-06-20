Геращенко заявляє, що Штепа подала на неї в суд

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що колишня міська голова Слов’янська Неля Штепа подала позов проти неї у справі про захист честі, гідності і ділової репутації.

Депутатка опублікувала на своїй сторінці у Facebook повістку на виклик до суду, де вказано, що засідання заплановане у Печерському районному суді Києва 9 липня.

Екс-мера Слов’янська, що на Донеччині, Нелю Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

Суди починали розгляд її справи спочатку вже п’ять разів.