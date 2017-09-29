Онищенко, Богословська, Штепа вплинуть на президентські рейтинги інших політиків – оглядач

Заяви Олександра Онищенка, Інни Богословської, Нелі Штепи про намір брати участь в наступних президентських перегонах – це або початок політичної гри, щоб у майбутньому відтягнути частину голосів у вагомих кандидатів, або політичний фарс, на який не слід зважати, кажуть експерти. При цьому політичний оглядач Ігор Чаленко застерігає: українці на виборах можуть повірити популістам.

Політичний оглядач Ігор Чаленко вважає, що несподівані президентські амбіції окремих політиків в першу чергу спрямовані на те, щоб змінити загальний розклад сил ще до початку передвиборчої компанії.

Це змусить соціологів внести їхні прізвища в анкети під час проведення наступних опитувань

«В короткочасній перспективі це змусить соціологів внести їхні прізвища в анкети під час проведення наступних опитувань щодо президентської кампанії. Це вплине на рейтинги нинішнього кола з п’яти-шести стабільних політиків», – прогнозує він в ефірі «Ранкової Свободи».

За оцінками експерта, з боку політичних сил логічно починати діяти вже зараз, виходячи з поточних рейтингів. Втім, зауважує він, соціологічні опитування не дають повної картини, адже не включають всіх ймовірних кандидатів на владу.

«В анкети включаються політики першого, другого та третього ешелону. Людину не із системи зазвичай не враховують, – пояснює він і наводить приклад винятку: – В нас було декілька соціологічних опитувань, під час яких включали, наприклад, (музиканта та громадського діяча – ред.) Святослава Вакарчука. Як ми бачили, це одразу показувало результат від 5%, залежно від рейтингів та соціологічної служби, ледь не до 10%».

Чаленко не виключає, що Вакарчук цією підтримкою скористається.

Зараз він (Вакарчук) призупинив свою творчу діяльність на один рік.Це може бути одним із варіантів підготовки до майбутніх президентських виборів

«Зараз він призупинив свою творчу діяльність на один рік і поїхав у Стенфорд, щоб читати просвітницькі лекції. Це може бути одним із варіантів підготовки до майбутніх президентських виборів», – міркує оглядач.

А от реальні шанси депутата-втікача Олександра Онищенка на президентське крісло він оцінює скептично.

Онищенко за Конституцією України не зможе балотуватися, оскільки перебуває за кордоном

«Якщо візьмемо ситуацію з Онищенком, то за Конституцією України він вже не зможе балотуватися, оскільки перебуває за кордоном, проживає там, а в нас ценз осідлості для кандидата в президенти 10 років», – нагадує Чаленко.

Не радить сприймати всерйоз подібні заяви про президентство і директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала. Оскільки ще не зрозуміло, коли і як пройдуть парламентські вибори – відбудуться вони достроково чи вчасно і з якими змінами, зауважує експерт.

У випадку зі Штепою це достатньо комічно і несерйозно

«Емоційний фон дуже чутливий в Україні, різні події можуть на нього серйозно вплинути як всередині країни, так і ззовні. Тому ці всі заяви є способом або про себе нагадати, або, як у випадку зі Штепою, це достатньо комічно і несерйозно. Тому це зараз, на мою думку, схоже більше на певний політичний фарс, аніж на якусь реальну політику», – каже Бала.

А політтехнолог Олексій Голобуцький оцінює подібні меседжі або як гру на майбутнє, або як «спойлерство» – коли кандидати матимуть схожу риторику, характеристики для того, щоб відібрати голоси в інших претендентів.

Всі, хто будуть грати по-серйозному, про свої наміри президентські оголосять десь через рік

«Всі, хто будуть грати по-серйозному, вони про свої наміри президентські оголосять десь через рік. А ті, хто намагається займатися спойлерством – тут бізнес чистої води. 1-2% може не вистачити комусь для того, щоб перемогти на виборах чи вийти в другий тур», – припускає Голобуцький.

Заявити про наміри балотуватись майже нічого не коштує, додає експерт, але це дає простір для політичних маневрів.

«Чим раніше вони про це заявлять, тим раніше, грубо кажучи, вони почнуть шукати зацікавлені сторони. Чи це вже зацікавлені сторони їх висувають, щоб грати свої ігри. А потім вони будуть домовлятися з реальними кандидатами – грати проти них чи грати за них», – пояснює він.

Водночас Ігор Чаленко нагадує, що опитування та рейтинги не дають точних прогнозів, адже і президентство самого Петра Порошенка ніхто не передрікав ще у листопаді 2013 року.

Вибори – це одномоментне рішення людини, і воно дуже часто відрізняється від рейтингів

«Ці рейтинги зазвичай показують реальне ставлення людей до тих чи інших політиків. В той же час, самі вибори – це одномоментне рішення людини в той момент, і воно дуже часто відрізняється від рейтингів, які люди показують кожного місяця».

Говорячи про те, якого кандидата хочуть бачити самі українці, оглядач прогнозує, що це може бути політик зі схильністю до популізму.

«Відсоток людей, які взагалі не підтримують нинішню ситуацію та вважають, що далі так жити неможливо, збільшується. За останній рік він збільшився на приблизно 10% і на сьогодні становить вже половину від українського суспільства», – наводить цифри Чаленко. А оскільки в усіх негараздах українці традиційно звинувачують владу загалом, президенту не завадило б вже зараз подбати про свої шанси на другий термін, вважає він, і не в останню чергу це стосується економічного становища.

«Люди дивляться в свій гаманець, вони вже почали забувати, що йде війна, і починають слухати більш популістичні заяви і йти до них», – констатує оглядач.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі