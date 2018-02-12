Прокуратура подала до суду клопотання про арешт Штепи

До Жовтневого районного суду Харкова подали клопотання про обрання запобіжного заходу екс-меру Слов’янська Нелі Штепі, обвинувачуваній у сепаратизмі.

Як повідомив прокурор Харківської області Юрій Данильченко, прокуратура подала клопотання про обрання Штепі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Він висловив сподівання, що на найближчому судовому засіданні, 28 січня, суд зможе розглянути це клопотання.

Суд 22 січня у справі стосовно Нелі Штепи задовольнив самовідвід головуючого судді Володимира Курила. Це вже п’ятий початок розгляду цієї справи.

Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У вересні 2017 року Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з обов’язком носити електронний засіб контролю.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.