Суд відпустив Штепу із СІЗО під домашній арешт

Ленінський районний суд Харкова змінив запобіжний захід для екс-мера Слов’янська Нелі Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області, обвинувачувана має постійно перебувати за місцем проживання у місті Слов’янську Донецької області.

Один із адвокатів Штепи Олександр Тананакін підтвердив Радіо Свобода, що його підзахисну відпустили із зали суду.

Захисник не уточнив, де саме наразі перебуває Штепа, зауваживши, що вона прямує до місця проживання.

Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014-го їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що екс-мерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.