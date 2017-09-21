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21 Вересень 2017, Київ 22:49
Політика

О чем свидетельствует перевод Нели Штепы на домашний арест?

Неля Штепа (архивное фото)

(Друкуємо мовою оригіналу)

Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу освободили из-под стражи, изменив ей меру пресечения на домашний арест. 20 сентября вечером она приехала в город и посетила местный отдел полиции. Власти города не комментируют возвращение Штепы, а мнения горожан на ее счет разделились.

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу выпустили из СИЗО. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. На свободу бывшая чиновница выходит, прославляя Украину и с гимном.

Нелю Штепу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Весной 2014-го она вела переговоры с боевиками российского полковника Игоря Гиркина (Стрелкова), затем они же ее удерживали в заложниках в одном из кабинетов горсовета.

Новость о выходе Штепы из СИЗО жители Славянска приняли неоднозначно:

– Она привела войну, сколько погибших. Лучшие парни! Рома Напрягло, Мирослав Мисло, Никита Яровой. Это потери! И как ее можно освободить? Ей пожизненное!

– Я считаю, что, наверное, не виновата. Кто его знает, кто как бы мог поступить на ее месте. Считаю, что, наверное, она все-таки достойна быть дома.

В полиции подтвердили, что в среду вечером Неля Штепа явилась к ним, как того требует закон и зарегистрировалась. Никаких исключений в ходе проверок соблюдения домашнего ареста правоохранители для экс-мэра делать не будут.

Будем выполнять те функции, которые нам предписаны, и они равны для всех. То ли это Штепа, то ли другой подозреваемый
Сергей Алешин

«Вчера она вечером прибыла в Славянский отдел полиции. В соответствии со статьей 181 Уголовно-процессуального кодекса зарегистрировалась, ознакомлена с ее правами и обязанностями, и она отбыла по месту своей регистрации. Мы будем выполнять те функции, которые нам предписаны, и они равны для всех. То ли это Штепа, то ли другой подозреваемый по другому делу или обвиняемый», – говорит начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.

Сергей Алешин
Сергей Алешин

Сам факт выхода из-под стражи чиновника, обвиняемого в столь тяжком преступлении, должен вызывать опасения, считает политолог Олег Саакян.

Олег Саакян
Олег Саакян

Быть, прокуратура не смогла составить обвинение, или сама пенитенциарная система недоскональная
Олег Саакян

«Это симптом как для системы очень плохой. Это свидетельствует о том, что, может быть, прокуратура не смогла составить обвинение, или сама пенитенциарная система недоскональная. Раз позволяет в условиях содержания найти лазейки, через которые можно выпустить этих людей», – говорит он.

Жить Штепа будет в одном из поселков в черте города, а не в ее загородном особняке на берегу Северского Донца. Это требование суда. А вот от электронного браслета местным полицейским пришлось отказаться. Его в Славянске просто нет. Но правоохранители обещают следить за любым передвижением подозреваемой Нели Штепы.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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