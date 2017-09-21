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Бывшего мэра Славянска Нелю Штепу освободили из-под стражи, изменив ей меру пресечения на домашний арест. 20 сентября вечером она приехала в город и посетила местный отдел полиции. Власти города не комментируют возвращение Штепы, а мнения горожан на ее счет разделились.

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу выпустили из СИЗО. Суд изменил ей меру пресечения на домашний арест. На свободу бывшая чиновница выходит, прославляя Украину и с гимном.

Нелю Штепу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы. Весной 2014-го она вела переговоры с боевиками российского полковника Игоря Гиркина (Стрелкова), затем они же ее удерживали в заложниках в одном из кабинетов горсовета.

Новость о выходе Штепы из СИЗО жители Славянска приняли неоднозначно:

– Она привела войну, сколько погибших. Лучшие парни! Рома Напрягло, Мирослав Мисло, Никита Яровой. Это потери! И как ее можно освободить? Ей пожизненное!

– Я считаю, что, наверное, не виновата. Кто его знает, кто как бы мог поступить на ее месте. Считаю, что, наверное, она все-таки достойна быть дома.

В полиции подтвердили, что в среду вечером Неля Штепа явилась к ним, как того требует закон и зарегистрировалась. Никаких исключений в ходе проверок соблюдения домашнего ареста правоохранители для экс-мэра делать не будут.

Будем выполнять те функции, которые нам предписаны, и они равны для всех. То ли это Штепа, то ли другой подозреваемый

«Вчера она вечером прибыла в Славянский отдел полиции. В соответствии со статьей 181 Уголовно-процессуального кодекса зарегистрировалась, ознакомлена с ее правами и обязанностями, и она отбыла по месту своей регистрации. Мы будем выполнять те функции, которые нам предписаны, и они равны для всех. То ли это Штепа, то ли другой подозреваемый по другому делу или обвиняемый», – говорит начальник Славянского отдела полиции Сергей Алешин.

Сам факт выхода из-под стражи чиновника, обвиняемого в столь тяжком преступлении, должен вызывать опасения, считает политолог Олег Саакян.

Быть, прокуратура не смогла составить обвинение, или сама пенитенциарная система недоскональная

«Это симптом как для системы очень плохой. Это свидетельствует о том, что, может быть, прокуратура не смогла составить обвинение, или сама пенитенциарная система недоскональная. Раз позволяет в условиях содержания найти лазейки, через которые можно выпустить этих людей», – говорит он.

Жить Штепа будет в одном из поселков в черте города, а не в ее загородном особняке на берегу Северского Донца. Это требование суда. А вот от электронного браслета местным полицейским пришлось отказаться. Его в Славянске просто нет. Но правоохранители обещают следить за любым передвижением подозреваемой Нели Штепы.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)