«Вічний мер» та його статки: чому на Донеччині судяться з міським головою Бахмута

Прифронтовий Бахмут лихоманить. Місцевий міський голова Олексій Рева – на лаві підсудних. В його будинку провели обшуки. На нього завели відразу кілька судових справ: за приховування доходів і через «конфлікт інтересів». Міська рада хотіла виділити муніципальну землю фірмам його дружини. Але Бахмутський суд звільнив мера від кримінальної відповідальності. Як Олексію Реві вдалося утриматися на керівній посаді майже три десятка років? І що відбувається в самому прифронтовому місті? «Донбас.Реалії» провели власне розслідування.

Міський голова міста Бахмут Олексій Рева вже 27 років незмінно керує містом. Він залишився на посаді навіть у 2014 році, коли міську раду захоплювало угруповання «ДНР». Зараз до нього знову немає ніяких претензій – місцевий суд звільнив Реву від відповідальності у справі «конфлікту інтересів».

У прифронтовому Бахмуті не відбулися місцеві вибори у 2015 році, але й військово-цивільну адміністрацію тут не ввели. У складі міської ради досі чимало депутатів минулого скликання: переважно колишніх регіоналів і комуністів.

«Через наше місто проходило виведення військ і з Іловайська, і з Дебальцева. Ситуація у місті була досить напруженою, тому тоді вибори не відбулися. Депутати виконують свої обов’язки в повному обсязі, міський голова – на місці», – каже секретар Бахмутської міської ради Світлана Кіщенко.

«Вулиця отця, сина і святого духа»​

Міського голову Олексія Реву звинуватили у серйозних економічних злочинах. Щоб розібратися у цій справі, журналісти програми «Донбас.Реалії» вирішили завітати на робоче місце мера і поговорити з ним безпосередньо. Але його не виявилося на місці у робочий час. У приймальні кажуть – він на лікарняному.

За таких обставин «Донбас.Реалії» вирішили шукати зустрічі із Олексієм Ревою біля його дому. «Вулиця отця, сина і святого духа» – так жителі Бахмута жартома називають вулицю, де стоїть будинок мера. А також будинок його сина – колишнього народного депутата від «Партії регіонів».

Навпроти будинків стоїть й церква, яку побудували за сприяння Реви старшого та Реви молодшого, кажуть місцеві. Будинок голови – за високим парканом та під охороною. Охоронець одразу підходить до знімальної групи і просить зупинити запис. Тож за адресою проживання Олексія Реву журналістам так і не вдалося побачити.

Бахмут – «сімейне» місто – підприємець

Щоб усе ж поговорити із мером, журналісти повернулися до міської ради. Несподівано біля чорного входу з’явився чорний «Рейндж Ровер» – автомобіль Олексія Реви.

Міський голова раптово, під вечір, приїхав до свого робочого кабінету. Олексій Рева все ж поспілкувався із знімальною групою «Донбас.Реалії». Бахмутський міський голова підтвердив, що щодо нього порушено відразу кілька кримінальних і адміністративних справ.

Було 14 обшуків у мене. Золота, зброї, діамантів і наркотиків знайдено не було

«Було 14 обшуків у мене, у членів сім’ї – за рішенням одного із судів. Одразу можу сказати, що золота, зброї, діамантів і наркотиків не було знайдено або вилучено», – запевняє Бахмутський міський голова Олексій Рева.

Якщо прокуратура не знайшла нічого, то місцевим підприємцям є що висунути мерові. Перевізник Дмитро Кононець був змушений перенести свою фірму з Бахмута – не витримав конкуренції із транспортним підприємством, підконтрольним Олексію Реві. За його словами, місто Бахмут – «сімейне» – у прямому розумінні слова.

Його дружина декларує 700 тисяч заробітку щомісячно

«Його дружина на сьогоднішній день декларує 700 тисяч заробітку щомісячно. Так от, підприємства мера, найбільш «знедолені», так би мовити: один ринок, другий, хлібокомбінат...», – розповідає підприємець Дмитро Кононець.

Декларація і неправомірні вигоди: усі питання до бухгалтера

Одержання неправомірної вигоди і приховування депозиту в один мільйон гривень на рахунку в «Ощадбанку» під час подачі декларації – це ще одна стаття звинувачення проти Олексія Реви. У відповідь на це він заявляє: усі питання до бухгалтера.

«Ми заповнювали декларацію за 2015 рік, у процесі поточного року вклади знімалися, знову клалися, і так далі. Але станом на 31 грудня 2015 року, як мені пояснила бухгалтер – там проблем немає», – запевняє Олексій Рева.

Водночас, бахмутські активісти написали на міського голову характеристику в суд.

Повідомляється, нібито, під керівництвом Реви майже всі комунальні підприємства збанкрутували або перейшли у власність міського голови.

Мер діяв не на благо міста, а на благо сім’ї

«Повністю зачищено поле опозиції. Своїми діяннями мер, скажімо так, діяв не на благо міста, а на благо сім’ї», – говорить бахмутський активіст Сергій Фісун.

Олексій Рева: «Це не замовні намети, повірте!»

Водночас, перед міською радою стоять намети на підтримку мера. Одночасно тут збирають підписи городян.

Це не замовні намети, повірте! «Ну скільки можна Бахмут називати клондайком, а мера – злодієм?»

«Це не замовні намети, повірте! Мені вже 65-й рік, я 27 років працював мером. Коли через кулак змушуєш щось – ніхто нічого не робить. Тобто громадські організації почали обурюватися: «ну, скільки можна Бахмут називати клондайком, а мера – злодієм», і так далі, і так далі», – каже міський голова Бахмута.

Чому ж офіційно мер не виходить на роботу якраз у той час, коли на нього заводять кримінальні справи?

«Просто я зараз на крапельницях, є проблеми зі станом здоров’я. Я відновлюю здоров’я», – запевняє він.

Під час найспекотніших місяців 2014 року, коли Бахмут, тоді ще Артемівськ, намагалися взяти під контроль бойовики, у міського голови також були проблеми зі здоров’ям.

Його найближчі колеги, колишній мер Слов’янська Неля Штепа і Володимир Слєпцов з Торецька зараз сидять у СІЗО і чекають вироку суду «за сепаратизм». Олексію Реві таких звинувачень не висували. Ось як він коментував підсумки так званого «референдуму» від угруповання «ДНР» в Артемівську у 2014 році: «Що стосується «референдуму», законний він чи незаконний – ви знаєте краще за мене. Те, що люди пішли на «референдум» – вони хотіли висловити свою точку зору», – заявив Рева тоді.

Про те, що відбувалося у 2014 році, коли над міською радою тоді ще Артемівська вивісили прапори угруповання «ДНР», бахмутський міський голова розповідати не хоче. Каже, що й тоді хворів.

Зараз Олескій Рева стверджує: за допомогою кримінальних справ його хочуть прибрати з крісла мера політичні конкуренти. Але конкретних прізвищ не називає.

За мною й одні з автоматами ганялися, й інші. Хотіли розстріляти ті й ті

«Болюча для мене тема. Не хочу про це говорити. За мною й одні з автоматами ганялися, й інші. Хотіли розстріляти ті й ті. Але ми своє завдання виконали – місто живе, розвивається…», – розповідає Олексій Рева.

«Мер туалет приватизував!» – мешканець Бахмута​

Але чи задоволені городяни тим, як розвивається Бахмут, і своїм незмінним мером? Жителі міста мають різні думки.

– Як Ви ставитесь до мера?

– Добре.

– Кажуть, що на нього заведені кримінальні справи. З чим це пов’язано?

– Та звідки ми знаємо? Ми знаємо, що по місту все робиться, все ремонтується.

А ось у переповненій маршрутці настрої інші:

– Бюджетні гроші куди діваються? Дороги повинні ремонтуватися?

– Пільги скасували!

Утім, є й ті, хто хвалить Олексія Реву за підприємливість.

«Ви подивіться, де б так було? Туалет приватизував. По 5 квадратних метрів. Будинок культури Леніна і з того боку, розумієш. Нехай люди позаздрять – мер туалет приватизував, щоб дохід був», – каже мешканець Бахмута.

«Донбас.Реалії» намагалися дізнатися у прокуратури Донецької області, на якій стадії розслідування зараз перебуває справа бахмутського міського голови. Втім, коментарів не отримали. Сам Олексій Рева заявляє: хоч крісло під ним і хитається, на пенсію він поки що не збирається.

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