Чеський суд постановив ліквідувати «представництво» угруповання «ДНР»

Згідно з рішенням Крайового суду у чеському місті Острава, «представництво» угруповання «ДНР» має бути ліквідоване потягом трьох днів. Цього вимагало чеське Міністерство закордонних справ на підставі того, що це громадське об’єднання видавало себе за дипломатичну установу, а голова цього об’єднання, екстремістський політик Нелі Ліскова незаконно використовувала дипломатичний титул «почесний консул». Сама Нелі Ліскова вважає процес «політичним» і обіцяє «битися» за своє «консульство» до кінця.

Все засідання суду тривало близько двох годин, а постанову суддя зачитувала близько 10 хвилин. Мало в кого з них був сумнів, що 28 червня суддя Марцела Кернбахова поставить крапку в справі так званого «представництва» угруповання «ДНР».

«Суд виносить ухвалу у справі ліквідації об’єднання «Представницький центр «ДНР»…», – вся постанова складалася з чотирьох пунктів і пояснювальної частини.

Суд відбувався через подання Міністерства закордонних справ, яке вимагало ліквідації «представництва» угруповання «ДНР». Суд з’ясував на підставі статуту та виступів голови цього громадського об’єднання Нелі Ліскової, що «представництво» угруповання «ДНР» дійсно намагалося виконувати функції державного чи публічного органу без законних повноважень, а пані Ліскова також не має права називати себе «почесним консулом».

Міністр закордонних справ Любомир Заоралек у Twitter вже встиг привітати це рішення суду.

Цікаво, що саме цей суд і зареєстрував цю громадську організацію з такою назвою і таким статутом майже рік тому.

Буря грянула наприкінці минулого літа, коли голова цього об’єднання Нелі Ліскова почала розсилати запрошення чеським депутатам на відкриття «представницького центру «ДНР», а себе вона при цьому назвала «почесним консулом».

Тоді забили на сполох і українські дипломати, і чеські депутати парламенту. Вони закликали чеське Міністерство закордонних справ втрутитися у ситуацію і не допустити відкриття псевдоконсульства. Цього зробити не вдалося. Але міністерство подало до суду.

Суд однак не поспішав виконати вимог міністерства. Бо спочатку запропонував «представництву «ДНР» змінити назву. Це не було зроблено. Потім вимагав додаткових роз’яснень від Міністерства закордонних справ. І лише тоді, коли отримав ці додаткові роз’яснення взимку, призначив у квітні розгляд справи щодо ліквідації «представництва «ДНР».

Щодо ж до Нелі Ліскової, яка видавала себе за «почесного консула», то вона заявила, що ще не вирішила, і консультуватиметься зі своїм юристом. Після рішення суду вона заявила, що це був «політичний процес».

«Тиск на суд був надто великим. Я стою проти чеського уряду. Ми допомагаємо людям, які постраждали під час військово конфлікту, який підтримує уряд», – сказала вона.

За словами Ліскової, яка належить до праворадикальної організації «Національна самооборона», чеський уряд «фінансує та підтримує «фашизм» на сході України та «тероризм» в Європі».

Одним з перших політиків, які виступили проти провокації з відкриттям «представництва «ДНР», був євродепутат Яромір Щєтіна. В інтерв’ю Радіо Свобода він сказав, що йдеться про звичайний колабораціонізм.

«Ліскова виступає тут як цей горезвісний «корисний ідіот». Тоді, коли Кремль веде гарячу війну з Україною й гібридну війну з нами, Москва є наш воєнний суперник, пані Ліскова є лише колабораціоніст», – сказав депутат Європейського парламенту.

Тим часом минулого тижня чеська поліція висунула звинувачення громадянину Чехії за участь у боях на Донбасі на боці проросійських бойовиків. Як повідомляють місцеві ЗМІ, колишній чеський військовий «брав участь у підготовці терористичного нападу на Донбасі». Наразі суд розглядає справу, на яку «накладене інформаційне ембарґо».

Чеські ЗМІ неодноразово повідомляли, що так звані чеські «добровольці» підтримують контакти з Нелі Лісковою та іншими праворадикальними політиками Чехії. Про це й свою допомогу чеським бойовикам на Донбасі розповідала і сама Ліскова.

Над матеріалом працювали Оксана Пеленська у Празі та Іванна Трутненко в Остраві.