Всі процеси на шахті – і над, і під землею – контролюються з адмінбудівлі. На одному з поверхів ми заходимо до просторої кімнати – диспетчерської. В одному кінці приміщення стоїть величезний заокруглений стіл із телефонами й паперами. На протилежному боці, прямо навпроти – мапа у всю стіну.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Тут видно і клітку, в якій ми кілька годин тому спускалися під землю, і, в який ми лазили, і вентилятори, які ганяють повітря під землею, і збагачувальний завод. Загалом – абсолютно всі елементи шахти, які в конкретний проміжок часу або працюють, або простоюють.
Біля мапи стоїть чоловік. Йому вже за шістдесят. Це диспетчер виробничої служби Михайло Тимошенко.
«Під час зміни диспетчери організовують роботу шахти. Бо ж вугілля треба добувати так, аби підприємство працювали ефективно і безпечно. Аби кількість спусків шахтарів дорівнювала кількості підйомів. У нас на шахті, для організації роботи й контролю, застосовується Уніфікована система диспетчерського контролю та контролю роботи обладнання і технічних процесів», – пояснює Тимошенко.
Якщо спробувати обійти ремонтні цехи – обов’язково потрапиш на лісопилку, яка розташована віддалік основних будівель. Ще на підходах до неї добре чути звук циркулярної пили і деревини, яку розрізають на частини: щось піде на укріплення тунелів у шахті, щось – на інші виробничі потреби.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Працюють тут кілька жінок. Вони раз у раз закидають деревину на конвеєр, розрізають і сортують її. Згодом її заберуть.
Неподалік від нас проїжджають вантажні вагони – скоро у них засипатимуть вугілля.
Цехи заводу зустрічають тишею. Лише протяги гуляють між конвеєрними стрічками. На вікнах видно осілий вугільний пил. Тут він всюди – на стінах, склі, машинах, підлозі. Особливо на підлозі. Поки йдеш, виникає відчуття, що ти десь на поверхні Місяця – чоботи лишають глибокі сліди у м’якому, сіро-чорному пороху. На другому поверсі заводу пилу трохи менше. Й світліше. Посеред величезного приміщення кілька конвеєрів. Тут сортується все добуте в шахті вугілля.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
«На заводі мивугільну масу. Добуте вугілля після скіпового ствола опиняється у бункерах, звідки потрапляє до нас, просіюється і розділяється на класи. Дрібне вугілля одразу транспортується у силосні бункери. Середнє опиняється на збагачувальній фабриці – там ми відділяємо вугілля від породи. Великі шматки відбирають вручну одразу на транспортері. І це вугілля також відправляється в бункери», – пояснює директор технологічного комплексу поверхні Олександр Кулик.
Приміщеннями фабрики котиться гуркіт. Оживають конвеєри. Вугілля потрапляє у збагачувальні установки. У величезній фабриці зависає чорний туман, крізь який пробивається сонячне проміння. Люди перетворюються на розмиті силуети. В сусідньому приміщенні жінки за допомогою палиць відсортовують шматки породи й великі шматки вугілля, які потрапляють до них на конвеєр. На першому ж поверсі конвеєрні стрічки переганяють відібране й збагачене вугілля до силосних бункерів, що неподалік залізничних колій.
На вулиці дме сильний вітер. На залізничних коліях стоять вантажні вагони, в які із силосних бункерів висипається чорний пісок – вугілля, підняте з-під землі по скіповому стволу і збагачене й посортоване на місцевому заводі. За процесом наглядає двоє людей – вони стоять на спостережному пункті. Коли вагон завантажений – він під’їжджає до них і чоловіки присипають вугілля піском. Проте вітер все одно підхоплює дрібний вугільний пил, крутить його і відносить в сторону терикона неподалік.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Приміщення лампової чимось нагадує старі радянські лікарні: всюди кахлі, потьмянілі від часу й всюдисущого вугільного пилу. У холі стоїть постійний гуркіт і скрип: відчиняються двері, у спеціальні віконечка раз по раз гупають лампи з акумуляторами й рятувальне спорядження, яке дозволяє дихати під землею киснем і протриматися до підходу рятувальників. Або ж пробратися до виходу самим. Неподалік віконечок із стіни стирчать крани. До них час від часу підходять шахтарі і наповнюють пластикові пляшки – у сотнях метрів під землею питної води немає.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Дорогою до лампової можна почути потужний грюкіт – це цехи, в яких ремонтують обладнання шахти. У великому ангарі, який тягнеться на десятки метрів у довжину, ширину й висоту, стоїть різна машинерія.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Посередині приміщення троє чоловіків гупають кувалдою по шестернях, намагаючись чи то розібрати механізм, чи то навпаки – зібрати його назад, загнавши всі деталі на свої місця. Луна від ударів заповнює все приміщення.
«Тут ремонтують «забійне обладнання»: комбайни, редуктори, насосні станції, системи ВСП – винесену систему подачі для вугільних комбайнів. Частину обладнання ми ремонтуємо тут, частину відправляємо на капітальний ремонт на заводи в інші міста. Обладнання ламається доволі часто, так що робота в цехах є кожного дня. Правда, зараз тут працює 19 людей. А колись їх було 60», – пояснює виконувач обов’язків начальника цеху з ремонту забійного обладнання Денис Гра.
Ми йдемо добашти – місця, де вугілля підіймають з-під землі.
Певно, ця будівля найвища серед усіх – її висота близько 80 метрів. Всередині встановлені три машини – дві з них підіймають вугілля, ще одна – породу. Приміщення, в якому вони стоять, більше за ангар, з якого ми спускалися під землю. В різних його кінцях облаштовані дві кімнати. Окрім них у приміщенні – жодних стін. На десяток метрів вгору здіймаються захисні кожухи величезних механізмів, які здатні втримати вантаж у 15 тонн. Чути вже знайоме дзеленчання. Натужно гудуть мотори.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
«Я на шахті працюю… з 1983 року. Машиніст скіпового підйому з 1990-го. Ми підіймаємо вугілля і породу на поверхню. Розвантажують їх під нами, на кількадесят метрів нижче. Вугілля ми вивантажуємо на фабрику, після чого воно потрапляє у залізничні вагони. А породу – на терикон. На цій же шахті у мене працював чоловік, але загинув. Я от лишилася», – розповідає Світлана Бабанова.
Ми сидимо у її кімнатці, де стоїть пульт підйому. У жінки під руками два важелі, за допомогою яких вона керує процесом. З вікна своєї кімнати у величезному приміщенні вона бачить хіба що кожухи найближчої машини, яка підіймає вантаж. З вікон, які ховаються за металевими монстрами, видно околиці: навколишні поля, залізницю, дорогу, Донецьк.
Добратися до клітки можна двома шляхами – поверхнею, повз скіповий ствол (яким нагору підіймають вугілля та породу) і залізничні колії, або ж підземним коридором. Більшість обирає прогулянку по землі. До ангару з «ліфтом» під землю ведуть окремі рейки, які впираються у зачинені ворота. Праворуч – прочинені у темряву двері. І нагадування про заборону куріння. Ми заходимо в ангар, у якому міг би спокійно запаркуватися кар’єрний самоскид. В одному з кінців приміщення видно великі ворота, які виводять надвір. На протилежному боці – залізна решітка й три ліфти, які опускають людей під землю. В приміщенні дзеленчить дзвоник, зі стволу шахти чути потужний гуркіт, риплять троси. Клітка починає підйом з-під землі.
За п’ять хвилин клітка з’являється на поверхні, знову дзеленчить дзвоник. За залізною решіткою видно перемазані вугіллям, стомлені обличчя шахтарів. До решітки підходить жінка, яка керує підйомом. Вона перевіряє, чи повністю зупинився ліфт, після чого випускає людей.
Їхнє місце займаємо ми. З гуркотом зачиняється залізна решітка. Знову дзеленчить дзвоник. Ми повільно опускаємося вниз.
«Їхати недовго – хвилини три. Звісно, можна було попросити, щоб нас спустили швидше. Прокатали з вітерцем, так би мовити», – жартують шахтарі.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Ліфт пришвидшується. Раптово закладає вуха. За межами клітки видно хіба що кріплення, встановлені у стволі. В певний момент до гулу повітря у вухах додається новий звук – дзюрчання води. Однак розгледіти, звідки й куди вона тече – не вдається. Клітка уповільнюється. Знову чути гуркіт. Під ногами з’являється світло. Ми неквапливо в’їжджаємо у яскраво освітлений тунель. Перед нами відчиняють залізну решітку.
Ми стоїмо у своєрідному тупику – перед нами лише генератор і обвалена порода. Поруч, в стіні тунелю, вхід у виробку. Залізти туди можна хіба що ставши на коліна – його висота трохи більше метра. Всередині працює ремонтна бригада.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
«Пласт вугілля вирубує. Після цього вугілля по конвеєру підіймають наверх. Коли комбайн завершує роботу – за ним зсувається лава. Тобто залізні кріплення, секції кріплень, які тримають породи, аби нам з вами на голову нічого не завалилося. Ці секції потім монтують наново і комбайн продовжує працювати», – розповідає про свою роботу Євген Мельников.
Повз нас пробігає щур. Чи щурі. У темряві, яку розрізає хіба проміння ліхтарів, їх можна лише почути. Високий писк віддаляється тунелем. Шахтарі на гризунів, здається, уваги не звертають. Пропонують підняти нас до електровоза по конвеєрній стрічці – кажуть, що час від часу самі так роблять: «Головне правильно лягти і можна їхати», – жартують вони. Втім, ми відмовляємося і йдемо вгору на своїх двох.
Перед нами чергове відгалуження одного з підземних коридорів. На цей раз це проходка – тунель, який готують для видобутку вугілля. Він поки що короткий – трохи більше сотні метрів у довжину. І не надто широкий – десь до 5 метрів. В кінці стоїть комбайн. Металева махіна займає всю вільну площу. Попереду в нього бурильна установка, яка сантиметр за сантиметром пробиває породу. Вдягаємо респіратори, які до того без діла бовталися на шиях. Шахтарі прикриваються комірами курток.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
Підземний коридор заповнює несамовитий гуркіт і скрегіт – машина починає лупати скалу. За секунди повітря перетворюється на біле молоко. Роздивитися щось поперед себе неможливо – якщо витягти вперед руку, пальців майже не видно. Навіть потужні ліхтарі не завжди можуть пробитися крізь таку завісу. Білийосідає на одязі, техніці, очах. За хвилину все завершується. З комбайну до нас спускається Дмитро Хоришко – бригадир прохідників. Людей, які власне пробивають землю заради видобутку вугілля.
«Ми з вами приблизно за 4,5 км від ствола з кліткою, в якій вас спускали. Ну а це прохідницький забій. Ми тут за допомогою комбайну метр за метром пробиваємо породу, ставимо металеві укріплення, які тривають стелю. Робота у нас… пильна. І важка. Працювати доводиться в респіраторі й окулярах. Я от 21 рік уже на проходці і до сьогодні все було добре. Єдине що у нас зараз забагато пилу. Поки у нас не працює система зрошення – так вона хоч трохи прибиває пил», – розповідає Дмитро.
Входимо до «карети» – невеличкого залізного вагончика, який чимось схожий на трамвай: зверху над ним електричні дроти, знизу – рейки. Ми вмощуємося на сидіння – дерев’яні лави. Місць для пасажирів – необхідний мінімум. Дзеленчить дзвоник. Вагон рушає пологим спуском в темряву, ще глибше.
Розмовляти під час руху проблематично – залізний транспорт немилосердно гуркоче. Але спуск триває недовго. Щоправда, на цьому переїзди не завершуються – з тунелю із «каретою» перебираємося до електровоза. Власне, це він має привезти нас до виробки. Як і «карета», він виглядає максимально просто і функціонально – мотор, прикритий зверху кожухом, лавка для машиніста, колеса. Аналогічно просто виглядає й «вагон» для пасажирів – коробка жовтого кольору із дерев’яними лавками всередині. Втім, на відміну від «карети», тут є сякі-такі дверцята. Вантажимося всередину, електровоз рушає. Гасимо ліхтарі, їдемо у повній темряві. Транспорт гуркоче, розганяючи луну тунелем. Чути, як десь іззовні дзюрчить вода. Часом у повітрі можна відчути запах метану. Втім, він швидко зникає.
«Під землею, логічно, є вода. Але її краще не пити. В шахті всю воду спускають на найнижчу точку – 620 метрів. І вже звідти ми її відкачуємо на поверхню. Так простіше і дешевше», – пояснюють шахтарі, які трясуться із нами у вагоні.
Йдемо недовго – хвилин з п’ять. В обличчя постійно дме прохолодний вітер. Часом чути, як в сусідніх тунелях щось гуркоче…
Ми ж йдемо до “лави” вузьким проходом. Праворуч від нас транспортна стрічка, по якій до колій електровоза підіймають добуте вугілля. Ліворуч – труби із технічною водою і стиснутим повітрям. Час від часу чути, як воно шипить. В сотні метрах попереду працює генератор. От, певно, і всі підземні звуки. Ну, хіба ще можна додати шурхіт пилу під ногами. За кількасот метрів добираємося до виробки…
Шахтарі пораються на виході з тунелю. Тягнуть генератор, перекидають породу на транспортну стрічку. Пояснюють – зазвичай шахтарські бригади незмінні. І там можуть десятиліттями працювати одні й ті ж люди.
Відкрий у додатку YouTube, щоб подивитись сферичне відео
«Це важливо – ми маємо знати одне одного. Ти маєш довіряти людині, поруч з якою працюєш. Є люди, які під землею працюють 20 років. І в одній і тій самій бригаді. Це вже як сім’я», – говорять вони.
На годиннику майже перша дня. Ранкова зміна підходить до завершення. Вибираємося із шахти тим самим шляхом – на електровозах і “кареті”. На поверхні шахтарі йдуть до лампової – здавати своє приладдя. На під’їзді наступна, денна зміна.
Віктор Трифонов у серпні 2016 року підпалив себе в приміщенні Міністерства енергетики, де він представляв колектив державного об'єднання «Селидіввугілля» як голова профспілки. Він лікував опіки в Київському опіковому центрі. Тоді шахтарі оголошували голодування з вимогою виплати боргів із зарплати – протести в об'єднанні тривають і донині. Раніше Віктор Трифонов працював у забої машиністом гірничовиймальних машин (вугільних комбайнів). Про те, чи є майбутнє у державних шахт, Радіо Свобода розпитало у Віктора Трифонова.
– Вугільні підприємства у нашому регіоні – це містоутворюючі підприємства. За великим рахунком, люди всі йшли на шахту. По-перше, пільговий стаж, а раніше й зарплатня вилачувалася досить-таки хороша. Всі пов'язували життя з шахтою, у нас все зав'язано на них, шахти платили податок в місто, за рахунок цього все і розвивалося. У місті, де я жив – Мирнограді – чотири шахти були в межах міста.
– З якого віку ви вже знали, що підете працювати в шахту?
– Я прийшов з армії, трошки попрацював водієм, а потім вивчився на машиніста гірничовиймальних машин і пов'язав себе з шахтою. Я в «Красноармійськвугіллі» (зараз – об'єднання «Мирноградвугілля») віддав підприємству шахта Стаханова двадцять років. А потім перейшов до «Селидіввугілля», і тут уже більше 10 років.
– Вам щось подобається в роботі на шахті, якщо відкинути всі проблеми галузі, а дивитися на професію в чистому залишку?
– Колектив мені подобається, тому що шахтарі такий народ – він завжди говорить все в очі, підлість тут не приживається. Якщо живеш ти в бригаді – там вже як сім'я. Якісь свята, зустрічі, «бутильки», тормозки... Мені подобалося. Я вважаю, це мужня професія. Просто її зараз до такої міри принизили. І вся говорильня про енергетичну безпеку – за великим рахунком, це просто говорильня. Конкретних справ поки немає.
– Що для вас шахта, у звуках і в відчуттях? Пам'ятаєте свій перший спуск?
– Шахта Стаханова – глибока шахта. Там було два горизонти, 825 і 935 метрів. А зараз вона набагато глибше пішла, я працював навіть на 1100 метрах. Летимо, вуха закладало при спуску, звичайно. Трималися двома руками. Перший раз було таке відчуття – а як, а що? А потім звикаєш, і все нормально.
– А брак сонця?
– Та заради Бога... Людина до всього звикає. Головне, щоб людям вчасно платили гідні гроші. Це місце, де людина собі заробляє на шматок хліба.
– Частину шахт в Україні приватизували, частина залишилася в державній власності. В якому стані зараз ті й інші?
– Всі хороші шахти, як ось «Західна», «Комсомолець Донбасу» свого часу розумні люди прибрали до рук. Коли я працював на шахті Стаханова, нам всю дорогу говорили (ми добре тоді працювали): ось ми будемо допомагати шахті «Західна». Вони потім, коли стануть на ноги, будуть нам допомагати. Побудували шахту, а виявляється, у неї вже і господар є. А ми всі свої активи спрямовували на будівництво цієї шахти.
Зараз точно така ж ситуація в «Селидіввугіллі», де я працюю: це гарне було об'єднання, воно в трійку найкращих в державі входило. Ми працювали в режимі 1,5 млн вугілля на рік, і нам говорили: ви допоможіть шахті тій, тій, тій... А зараз, коли у нас склалася така ситуація (в ДП «Селидіввугілля» одні з найбільших боргів із зарплати – ред.), закінчилися лави, а нам кажуть: «Тепер кашку свою сам кожен сьорбає».
– Чому виходить борг?
– Наші підприємства вугілля самі не продають. Є державна структура – «Вуглепостач», раніше називалося «Вугілля України». Ось ми видобуваємо вугілля і віддаємо держструктурі. Вона його реалізовує. На шахті чекають, поки спустять гроші за наше вугілля, щоб ми могли платити зарплату.
Є вугільне підприємство, а навколо нього – багато структур, які паразитують на тілі цих підприємств. В нас у вугільній галузі є «смотрящие», у них немає жодних посад, але вони по суті керують галуззю.
По «Селидовому» така ситуація: зараз існує 63-я постанова Кабінету міністрів – шахтарі ж, ви чули, стукали під Верховною Радою – і ось внесли зміни до закону, виділили 1,4 млрд гривень. Але що виходить? Ця допомога йде як держпідтримка, а на шахтах є категорія, непромислова група (робота, не пов'язана з забоєм – ред.) Ось є трудовий колектив, грубо, 5 тисяч осіб. Є, ті, хто бере участь у видобутку вугілля – «промгруппа». Вони мають право отримувати бюджетні гроші. А ті, хто на обслуговуванні, мають право отримувати тільки з реалізованого вугілля, з того вугілля, яке ми продали і отримали за нього гроші. І ось 5 місяців жінки не отримують зарплат. Хоча гроші надходять – нібито гроші шахтарям дали. Ніхто ж не заглядає глибоко.
Зараз вже серйозні платіжки принесуть (за комуналку – ред.). У нас вже по місту ходять відключають світло, а щоб підключитися, треба знову гроші заплатити. Що робити? І ніхто не дає відповіді. Я СБУ це питання ставив, поліції, ОБСЄ, Денисовій (омбудсмену – ред.).
На шахті «Курахівка» досі голодний бунт йде.
– Держпідтримка – це ж не вирішення проблеми, як зробити так, щоб вугільні підприємства на себе заробляли, і чи можливо це взагалі при тих запасах вугілля, які там є?
– Так, можливо. Запаси є. Справа в тому, що держава серйозно не вирішує цю проблему. Вони якимись ін'єкціями думають. Я вважаю, потрібно чітко порахувати, скільки потрібно для галузі, якщо ця галузь потрібна. Чи потрібна? Потрібно порахувати: ось підприємства, які запаси?
Наше державне підприємство постійно в скандалах з ProZorro. Закуповували обладнання у 3, 4, 5 разів дорожче. Це ж не робітники повинні за цим дивитися. Це ж є органи певні у нас.
Зараз хочуть зробити національну вугільну компанію: об'єднати всі підприємства, які на цій (підконтрольній Україні – ред.) території. Але хочу сказати, що борги по всіх підприємствах з електроенергії – у мільярдах гривень. Тепер наступне: дивіться, ви працюєте на підприємстві, у вас стягують податок до Пенсійного фонду, але у Вас стаж не набігає, тому що з того, що стягують, вони оплачують штрафи, пені та інше (це в першу чергу гаситься, а стажу немає). Ось створять нову компанію, а у нас борги по 5 місяців із зарплат. Хто буде це все людям повертати? Стаж та інше.
І справа ще в тому, що вугільна галузь – це підприємства підвищеної небезпеки. Там повинні виділятися гроші на технологію. Це бензин для підвезення робітників, це ліс, який тримає людині породу над головою, це саморятівники, коногонки. Є стаціонарні установки, які відпрацювали свій термін, і їх треба міняти. Це канати, які треба змінювати за технікою безпеки.
На шахті кожен день може щось трапиться. Згорів двигун, наприклад, його ж треба десь знайти. Немає такого, що подзвонили ми до Києва, в міністерство: «Так і так, нам треба гроші на придбання по аварії того, того». Ті кажуть: «А грошей немає». Що робити? Стояти ж не будеш. І починають лазівки якісь шукати. А там можуть підсунути, ну ви ж розумієте: з одного підприємства десь поцупили, почистили, пофарбували і сюди ж привезли нібито як нове.
Я як голова профспілки повинен людям розповідати, яке місце держава приготувала для цього робітника в цій схемі. Кожна людина повинна ж знати: чи вона виявиться на вулиці, або її перевчать, або інше. А у нас протрубили наміри: створимо компанію. А коли починаєш ставити конкретні запитання: хто буде відповідати за ці борги? Що по Пенсійному фонду? Як буде здійснюватися забезпечення? Відповідей немає.
– Справа не тільки ж у запасах, а в глибині, собівартості видобутку вугілля. Окупиться державі подальше утримання шахт? Якщо прибрати корупційну складову, про яку ви говорили. Були б ви міністром чи президентом – ви б продовжили розвивати державну вугільну галузь?
– Окупиться. Зараз нам вугілля завозять з-за кордону, так? Ці суми ви вкладете в свою галузь. Вона відповість видобутком і все.
– У 2016 році Ви вчинили самопідпал в будівлі Міністерства енергетики, розкажіть про це.
– Ми приїхали, якраз міністр звітував про сто днів своєї роботи. Ми послухали доповідь, коли почали ставити запитання, реально з життя – відповідей, на жаль, ми не отримали. Вирішили сісти, зі мною ще було 2 людини – теж голови організацій (оголосили голодування – ред). Я старший за віком і за посадою. Сиділи, сиділи, я дивлюся – нікому це не треба. Ми сиділи в будівлі міністерства, нас почали ізолювати від преси. Нікого охорона не пропускала. А ми сиділи в актовому залі. Потім одному стало погано, поміряли – у нього серйозний цукор, швидка його забрала в клініку поруч. Йому щось зробили, він втік звідти, знову прийшов до нас. Другий хлопець, що з нами був, у нього дружина тільки народила. По телефону чую: «Папа-папа», у нього і так троє дітей. Я дивлюся, щось треба робити, щоб привернути увагу. Тоді я написав відкритого листа на прем'єра, на президента, де їм чітко все виклав, що ми готові йти до кінця. Я думав, буде якийсь діалог. Ми сподівалися на це, тому що не самоціль була всі ці понти.
Як я це зробив, хто там що мені заніс – залишиться моєю таємницею. Я сказав мовчати, щоб нікого не звинувачували, тому що там була кримінальна справа, мало не тероризм, це режимний об'єкт. Я зробив те, що зробив. Я нікого не звинувачую. Було приємно, що, коли я лежав в опіковому центрі, місцеві жителі приходили: «Синку, тебе тут годують?» Поприносили їжу. Навіть шахтарі приїжджали провідувати і з Павлограда, і з Луганської області.
– Ви представляєте інтереси великого колективу як профспілковий лідер, постійно їздите до Києва, але тим не менш, люди результату не отримують. Вони вас в цьому не звинувачують?
– Звинувачують. Ось тому, щоб не звинувачували, я їм всім розповідаю. Я не роздаю рожеві окуляри, що все буде добре. На шахті Капустіна хлопці просиділи в забої 25 днів (в жовтні на шахті була підземна страйк – ред.) Ну і що?
Зараз кожен місяць шахтарі свої гроші вибивають, вигризають. Немає такого, як в колдоговорі: такого-то числа виплата зарплат. Цього нема. Гроші потрібно видирати, вичавлювати.
Позиція міністра енергетики Ігоря Насалика, яку він підтверджував у різних інтерв'ю, полягає у тому, що Україні потрібно розвивати свою вугільну галузь. «У нас більше немає чим забезпечувати теплову генерацію. Ми або будемо витрачати в два рази більше коштів на закупівлю вугілля, або ми вкладемо їх в українську вугільну промисловість», – зазначав політик в розмові з «РБК-Україна».
За даними Насалика, заборгованість із зарплат на держшахтах станом на 1 жовтня 2018 року становила 488 мільйонів гривень. З бюджету були виділені не всі гроші, що передбачались змінами до закону про бюджет щодо дофінансування вугільної галузі, а закрити цю прогалину фондами Міністерства енергетики неможливо.
Україна витрачає близько 3 мільярдів гривень щороку для дотацій шахтам.
На думку частини економістів, держава повинна визначитися, які вугільні підприємства є прибутковими, а щодо інших розробити стратегію їхнього закриття та працевлаштування працівників, розраховану на дуже тривалий час.
Більше про це: Закрыть нельзя дотировать: что делать с госшахтами?
Розвиток нових технологій дозволив Радіо Свобода перемістити глядача на пів кілометра під землю, де кипить шахтарська праця. Коли зі всіх сторін затискає порода, а перед очима густий вугільний пил, коли від шуму шахтарського обладнання закладає вуха, а подих перехоплює лише від однієї думки, де ти знаходишся... Ми ризикнули аби ви змогли без будь-якої небезпеки для вашого здоров'я побачити все очима шахтаря - від технологічних приміщень на поверхні до підземних тунелів у півметра висотою. Ми описали те, що відчували, чули і бачили до найменших подробиць.
Відеозйомка велась на спеціальну 360-градусну камеру, яка дозволить вам «покрутити головою» і максимально зануритись в атмосферу. Спільно із командою New Cave Media ми зібрали все у зручну форму у вигляді цього сайту. Ви самі обираєте, куди вам піти, неважливо, у якому порядку. Але ми рекомендуємо вам пройти той самий шлях що й ми - погуляти по поверхні, сісти у ліфт і спуститись до темних тунелів.
Загальновідомий факт, що важка праця шахтаря не завжди співставна із зарплатнею, а умови, які створені робітникам далеко не на найвищому рівні. Ми поспілкувались із Віктором Трифоновим, який у серпні 2016 року підпалив себе в приміщенні Міністерства енергетики. Які були його мотиви? Що для нього робота шахтаря? Які виклики кидає ця праця? Відповіді на ці запитання ви зможете почути в інтерв'ю з Віктором.
Автор ідеї: Владислав Яцків
Виробництво: New Cave Media - Сергій Коровайний, Нікіта Юрєнєв, Стас Козлюк, Кирило Жилінський
Редактор: Тетяна Якубович
Верстка та дизайн: Владислав Закревський, Кирило Жилінський
Візуальна підтримка: Владислав Машкін
Головний редактор української редакції Радіо Свобода: Інна Кузнецова
Директор української редакції Радіо Свобода: Мар'яна Драч