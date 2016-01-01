– Справа не тільки ж у запасах, а в глибині, собівартості видобутку вугілля. Окупиться державі подальше утримання шахт? Якщо прибрати корупційну складову, про яку ви говорили. Були б ви міністром чи президентом – ви б продовжили розвивати державну вугільну галузь?

– Окупиться. Зараз нам вугілля завозять з-за кордону, так? Ці суми ви вкладете в свою галузь. Вона відповість видобутком і все.

– У 2016 році Ви вчинили самопідпал в будівлі Міністерства енергетики, розкажіть про це.

– Ми приїхали, якраз міністр звітував про сто днів своєї роботи. Ми послухали доповідь, коли почали ставити запитання, реально з життя – відповідей, на жаль, ми не отримали. Вирішили сісти, зі мною ще було 2 людини – теж голови організацій (оголосили голодування – ред). Я старший за віком і за посадою. Сиділи, сиділи, я дивлюся – нікому це не треба. Ми сиділи в будівлі міністерства, нас почали ізолювати від преси. Нікого охорона не пропускала. А ми сиділи в актовому залі. Потім одному стало погано, поміряли – у нього серйозний цукор, швидка його забрала в клініку поруч. Йому щось зробили, він втік звідти, знову прийшов до нас. Другий хлопець, що з нами був, у нього дружина тільки народила. По телефону чую: «Папа-папа», у нього і так троє дітей. Я дивлюся, щось треба робити, щоб привернути увагу. Тоді я написав відкритого листа на прем'єра, на президента, де їм чітко все виклав, що ми готові йти до кінця. Я думав, буде якийсь діалог. Ми сподівалися на це, тому що не самоціль була всі ці понти.

Як я це зробив, хто там що мені заніс – залишиться моєю таємницею. Я сказав мовчати, щоб нікого не звинувачували, тому що там була кримінальна справа, мало не тероризм, це режимний об'єкт. Я зробив те, що зробив. Я нікого не звинувачую. Було приємно, що, коли я лежав в опіковому центрі, місцеві жителі приходили: «Синку, тебе тут годують?» Поприносили їжу. Навіть шахтарі приїжджали провідувати і з Павлограда, і з Луганської області.

– Ви представляєте інтереси великого колективу як профспілковий лідер, постійно їздите до Києва, але тим не менш, люди результату не отримують. Вони вас в цьому не звинувачують?

– Звинувачують. Ось тому, щоб не звинувачували, я їм всім розповідаю. Я не роздаю рожеві окуляри, що все буде добре. На шахті Капустіна хлопці просиділи в забої 25 днів (в жовтні на шахті була підземна страйк – ред.) Ну і що?

Зараз кожен місяць шахтарі свої гроші вибивають, вигризають. Немає такого, як в колдоговорі: такого-то числа виплата зарплат. Цього нема. Гроші потрібно видирати, вичавлювати.