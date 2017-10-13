(Друкуємо мовою оригіналу)

​Мариуполь – самый крупный город на подконтрольной части Донецкой области, в котором постоянно стреляют, обожают Ахметова и ждут прихода группировки «ДНР»? Именно таким город можно увидеть не только в сепаратистских и российских медиа, но и во многих украинских. Какой Мариуполь на самом деле? Об этом ведущие Радио Донбасс.Реалии Денис Тимошенко и Татьяна Якубович говорили с самими мариупольцами. Мариуполь – уже шестой город, где Радио Донбасс.Реалии провело прямой эфир на выезде. Общались в первом свободном пространстве, открывшемся в этом городе год назад, – платформе «ТЮ».

Миф 1. Мариуполь конфликтует с военными

Мариуполь –​ город, живущий бок-о-бок с ВСУ и Нацгвардией. В сепаратистских медиа утверждают, что мариупольцы с 2014 года так и не нашли общего языка с армией – и чувствуют себя чуть ли не в «оккупации».

По словам главы мариупольской ассоциации женщин «Берегиня» Марины Пугачевой, они работают в 36 городах вдоль линии разграничения, и никакой неприязни к военным у людей там нет. Поссориться могут – как и все люди за совместной работой – например, вместе перекрывая поврежденную обстрелами крышу.

Неприязнь была в первые месяцы 2014 года – люди испытывали шок

«Неприязнь была в первые месяцы 2014 года. Люди испытывали шок. А обычная реакция на шок – отрицание. И такое же отношение было и к нам, волонтерам. Мы приезжали, и никто не встречал нас с распростертыми объятиями. Ведь люди, которые живут в состоянии постоянного стресса, очень недоверчиво относятся к посторонним», – объясняет Марина Пугачева.

«В Гранитном уже пошли в садик дети, родившиеся в семьях военных и местных жительниц. Это при том, что военные уезжали на ротацию, но они вернулись, и сами стали местными жителями», – добавляет журналист Инна Юрьева.

Обобщать – ошибка, говорит общественный активист Елена Золотарева. У каждого свое мнение, которое меняется в зависимости от настроения:

«Вы за один день в городе можете встретить людей, которые будут клясть военных, которые будут превозносить военных, которые вообще ничего не смогут вам сказать. Мариуполь – как Рио-де-Жанейро: город контрастов», – говорит она.

Миф 2. Мариуполь – небезопасный город

В СМИ Мариуполь нередко называют прифронтовым городом. Складывается впечатление, что его чуть ли не каждую неделю обстреливается «Градами» и тяжелой артиллерией.

Мариупольцы признаются, что испытывают по этому поводу двоякие чувства. Когда говорят, что в их городе только стреляют, – обидно. Когда же говорят, что войны нет – тоже обидно: ведь они столько пережили. Город, по словам мариупольцев, пока еще ищет себя, но уже привык жить рядом с войной.

Координатор проекта «Киевский диалог» в Мариуполе Владислав Зайцев говорит: в городе спокойно, и приезжать сюда из Украины можно и нужно, чтобы своими глазами увидеть и оценить ситуацию: «Летом 2017 года проводился опрос среди жителей Мариуполя. Так у них безопасность стоит на 10-м месте в приоритетах. Это значит, что она их не волнует. Это не проблема для них».

«Уровень уличной безопасности в Мариуполе выше, чем во всей Украине», – утверждает Петр Андрющенко, помощник депутата горсовета от «Силы людей». «Сила людей» – единственная новая политсила, прошедшая в местный городской совет на минувших выборах.

Начальник мариупольской полиции Николай Побойный говорит, что после 30-тысячного концерта «Океана Эльзы» в Мариуполе миф об опасности города должен был отпасть навсегда.

«Это был первый посыл, что Мариуполь безопасен. Такое количество людей, более 30 тысяч, и в ложе стадиона, и вокруг! И трехдневный фестиваль «Мариупольфест» – практически мы там жили!» – говорит глава местного главка.

​Тема неприезда в Мариуполь киевского «Динамо» обсуждалась очень бурно. В городе сильно обиделись на киевскую команду и лично на Игоря Суркиса. Общественный активист Кирилл Вишняков говорит: так сложилось исторически, что многие мариупольцы болеют не за «Шахтер», а за «Динамо». Услышать такое от любимой команды было больно.

– А что говорили рядовые мариупольцы на кухнях? – спрашиваем.

– Говорили нецензурно! Как мужики могут не приехать, когда здесь живут женщины и дети? – отвечает Елена Золотарева.

В городе любят футбол, приходят, как на праздник, и чувствуют себя в безопасности

«Футбольные матчи тут проводятся с лета 2015 года. Когда «Мариуполь» еще был «Ильичевцем» и играл в первой лиге, к нам приезжали все команды. И сборная Украины среди ветеранов тоже не побоялась приехать, – говорит начальник полиции Николай Побойный. – «Мариуполь» сейчас по посещаемости уступает, наверное, только «Шахтеру». В городе любят футбол, приходят, как на праздник, и чувствуют себя в безопасности».

Миф 3. Мариуполь ждет «ДНР»

Накануне выездного эфира Радио Донбасс.Реалии в Мариуполе сепаратистские медиа начали активно обсуждать город. Посылы такие: в городе пытают людей, здесь опасно ходить по улицам и даже запрещают отмечать день освобождения города от нацистов. Каким предстает Мариуполь в пропаганде, мы предложили послушать участникам эфира.

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«Это мои бывшие друзья и коллеги в Донецке сейчас генерируют миф, что «Мариуполь ждет «ДНР», – реагирует журналист Инна Юрьева: до войны она работала в Донецке, также в медиасфере, но выехала из оккупации. – Мариуполь стал единственным городом, который не допустил в себя массовых «Бессмертных полков». Единственный инцидент: кто-то закрасил надпись «8 Мая» и написал «9-е». Это и весь ресурс «ДНР» в городе, говорят мариупольцы. По их словам, за годы войны Мариуполь стал очень патриотичным, и национальную символику можно встретить чаще, чем в любом другом городе страны.

Известный волонтер, преподаватель Мариупольського государственного университета и политолог Мария Подыбайло уверена, что Мариуполь – не тот город, в котором ждут группировку «ДНР». По ее словам, и в 2014 году таких людей было немного .

«Когда все эти события начинались, мы проводили опрос среди жителей Мариуполя. И только 25% сказали, что они бы присоединились к «ДНР» или России. И это учитывая, что тогда была пропаганда, забрали Крым и людей «вдохновило» – раз они в России, то и нас туда возьмут», – говорит она.

«На нас играет время», – считает Елена Золотарева. По ее мнению, позиции Украины в Мариуполе укрепились.

– А если включить пропаганду снова?

Люди видят: того, что им говорит Россия, не происходит

– А ее уже не включишь: военные здесь, вот эти «каратели», которые «будут уничтожать» – ну вот, они здесь, и что?! Люди видят: того, что им говорит Россия, не происходит. В 2014 году нам приходилось кричать: «Люди, очнитесь! Это все вранье!». А сейчас это стало очевидным, – говорит активист.

Юрист Марина Пугачева говорит, что для группировки «ДНР» Мариуполь действительно – лакомый кусочек и стратегически, и экономически. А популярность разговоров о сепаратизме в городе – упущение всеукраинских СМИ.

«Мариуполь – витрина, которая показывает, что такое «ДНР», а что такое Украина. Дальше Мариуполя они не ездят и не видят. Поэтому мы все стараемся, чтобы здесь что-то происходило, чтобы тут была какая-то «туса», чтобы люди, приезжающие с неподконтрольной территории, получали здесь правовую помощь», – говорит юрист.

У нас есть практикум деоккупации

«Взрывы в других городах показывают, что война везде, во всей Украине. Мы все должны быть единым организмом, и хотя бы внутренне все время быть мобилизованными. Должна быть связь информационная. Украина должна видеть, что здесь происходят процессы ментальные, культурные. Они начались в 2014 году, и их результаты привели к тому, что у нас есть практикум деоккупации», – считает журналист Инна Юрьева.

Миф 4. Мариуполь любит Ахметова

В Украине принято считать, что раз все большие предприятия в Мариуполе принадлежат Ринату Ахметову, то и все мариупольцы его любят и сделают все так, как он скажет. Однако по словам самих горожан, боязнь потерять рабочие места не означает, что на олигарха городе «молятся».

Вы никогда от заводчанина, кроме как на кухне, его истинного отношения к Ахметову не услышите

«Корпоративная структура вбивает гвоздями «патриотизм предприятия» вместе со страхом. Поэтому вы никогда от заводчанина, кроме как на кухне, его истинного отношения к заводу и Ахметову не услышите. Сказать, что на него молятся как на кормильца – нет. Могут сравнить, что он лучше, чем Порошенко. Или хуже, чем кто-то. Но сказать, что здесь есть любовь – глупость», – говорит политик Петр Андрющенко.

«Мариуполь не формировался вокруг градообразующего предприятия. Чтобы вы знали, сначала Мариуполь был городом купцов, моряков и контрабандистов. Это очень прагматичный город, и понятие любви к Ахметову, Иванову, Петрову – для него не существует. Мариуполь любит себя», – говорит юрист Марина Пугачева.

Миф 5. Мариуполь – город экологической катастрофы

В Мариуполе действительно экологическая катастрофа, говорит общественный активист Кирилл Вишняков, и это – не миф.

«Оставьте автомобиль на сутки в Ильичевском районе, желательно, чтобы автомобиль был белого цвета. На следующий день он у вас станет красного! – говорит он. – Это хлопья, хлопья металлической пыли».

«Объяснить киевлянину, как это выглядит? Это как разжечь костер из листьев у себя дома и там жить», – описывает Петр Андрющенко.

Об окружающей среде принято говорить во многих городах, но, в отличие от них, выбросы для Мариуполя – топ-тема в СМИ и в словах местных активистов. Они уже многого добились: в 2012-м году над Мариуполем, по их словам, стоял сизый туман – сегодня его нет. Бороться дальше – за установку очистных фильтров на предприятиях – мешает шантаж:

«Людям говорят: или плохая экология – или мы закрываем завод. Но это же неправда» – говорит Петр Андрющенко.

Готовы вернуться и знаем, что делать в Донецке

«Наверное, надо сказать «спасибо» «ДНР» за то, что показали, как нам важна наша украинская земля», – говорит волонтер Евгения Ступник.

За годы, минувшие от начала войны на Донбассе, здесь сформировался своего рода практикум деоккупации, и люди готовы применять его позже, когда в Украину вернется Донецк. Сегодня большАя часть активистов Мариуполя – дончане.

​«Мы все готовы вернуться, – говорит журналист Инна Юрьева. – В Донецке не было гражданского общества. Мы сейчас учимся, наращиваем мускулы, тренируемся. И мы знаем, как мы будем восстанавливать жизнь в Донецке и других городах, которые будут освобождены. Мы не бессильны».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)