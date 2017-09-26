(Друкуємо мовою оригіналу)

Мариуполь: каким он предстает в пропаганде донецких боевиков, и каким является на самом деле? Радио Донбасс.Реалии обратило внимание – в последние несколько недель про город у Азовского моря все больше говорят в своих СМИ контролируемые Россией боевики. Их журналисты постоянно утверждают: Мариуполь в Украине «на время». И старательно сочувствуют его жителям. Так ли поддерживают сепаратистские идеи в самом крупном городе Донбасса, который остался под контролем Украины? Существует ли украинский Мариуполь и каково его лицо?

В июне 2014 года добровольческие батальоны «Азов» и «Днепр-1» при серьезной поддержке 72-й механизированной бригады выгнали из Мариуполя пророссийских боевиков и установили в городе украинскую власть. До российской границы около 50 километров, и когда через два месяца, на День Независимости, российские войска начали массированное наступление, многие решили, что город потерян. Однако его удалось отстоять – из крупных городов в этом регионе Украина потеряла тогда только Новоазовск.

С тех пор Мариуполь пережил несколько серьезных обстрелов. В ходе одного из них погиб 31 человек, в том числе 2 детей, а 117 человек получили ранения. Только один из погибших и двое раненных служили в Национальной гвардии, остальные были мирными жителями.

Трагедия случилась в январе 2015 года – жилые многоэтажки оказались под огнем «градов». Изучив место обстрела, специалисты ОБСЕ и Human Rights Watch пришли к выводу – стреляли с территории, которую контролируют пророссийские боевики из группировки «ДНР».

Бывшая коммунистка из Донецкого облсовета нашла в Мариуполе концлагерь

А сегодня на сайтах и телеканалах, которые контролируют боевики, все чаще звучат мысли о необходимости спасать Мариуполь – в мае донецкие боевики даже создали «Форум спасения Мариуполя». Возглавила его Ирина Попова, которая раньше была депутатом Донецкого областного совета, где представляла Коммунистическую партию Украины.

«Сегодня они нам говорят про нефть, про газ. Они будут договариваться с Россией о снижении цены. Да нам без разницы, какая будет цена на нефть и газ», – говорила Попова на первомайском митинге в 2011 году, выступая против действий правительства регионала Николая Азарова.

Сегодня сепаратисты устами этой организации продвигают тезисы: Мариуполь против Украины, в Мариуполе огромное «подполье ДНР», «Мариуполь, «ДНР» тебя спасет».

Августовская социология утверждает – только 5% жителей Донбасса, к которому относится и Мариуполь, хотят отсоединиться от Украины. Об этом в интервью журналу «Новое время» рассказала старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины и глава фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива»​ Ирина Бекешкина. В 2014 году сторонников отделения было в 7 раз больше.

Именно в Мариуполе сумела добиться впечатляющих для независимой силы результатов молодая политическая партия «Сила людей». В 2015 году за них проголосовало около 10% жителей Мариуполя, благодаря чему «Сила людей» сформировала вторую по численности фракцию после «Оппозиционного блока». Глава фракции – Максим Бородин, председатель экологической комиссии горсовета.

«Нашу предвыборную кампанию проспонсировали сами избиратели. 90% денег – это люди перечисляли по 100-150 гривен. А «Общество спасения Мариуполя» – часть людей, кого я там вижу, это местные городские сумасшедшие. В свое время тут были, поэтому я знаю уровень этих людей и знаю уровень той «каши», которая у них в головах», – говорит Бородин Радио Донбасс.Реалии.

Что касается пророссийских настроений, то Путин, может, кому-то благодаря телевизору и нравится, но «народных республик» тут никто реально не хочет, утверждает депутат городского совета. Одной из главных проблем для Мариуполя остается логистическая – проблемы как с поездами, так и с автомобильными дорогами.

Мариуполь – один из самых интересных в Украине городов для занятий искусством – местный художник

Режиссер-эксперименталист Саша Протяг родился в Узбекистане, а в 1992 переехал в Мариуполь. В отличие от многих, он не уехал в Донецк, Киев или Европу, и продолжает работать на берегу Азовского моря. В июле 2017-го Протяг входил в жюри международного конкурса видеопоэзии CYCLOP. Сегодня Мариуполь – один из самых интересных украинских городов для занятий искусством и один из самых динамичных, рассказывает художник Радио Донбасс.Реалии. Жаловаться на то, что этот портовый город Донбасса не замечают или не включают в украинский контекст – в корне неверно. Например, сейчас Протяг с коллегами готовят проект арт-резиденции для 10 художников.

«Это будет первая арт-резиденция, которая состоится при поддержке фонда «Відродження». Десять художников, двое из которых должны быть из Мариуполя, примут участие и будут создавать арт-объекты. Все кураторы, все организаторы этого проекта – жителя Мариуполя», – рассказывает Протяг. Резиденция пройдет на базе платформы «Тю» с 5 по 15 октября.

Искусство в Мариуполе выходит и за пределы города. В частности, дебютный фильм режиссера Александра Суровцова показывали на международном фестивале кино и урбанистике «86» в городе Славутич. Многие творцы готовы работать в Мариуполе, утверждает Протяг, но не все готовы жить.

«Но мы живем в современном мире, когда не обязательно жить все время в одном месте. При этом город реально притягивает людей, которым интересно реализовывать проекты – на недели, на месяцы», – уточняет художник.

Развитием городской громады Мариуполя занимаются в свободном пространстве «Халабуда»

Развитие социального предпринимательства, образовательные курсы для взрослых и детей, культурные мероприятия – этим и многим другим занимается свободное пространство «Халабуда». Сегодня тут учат фотографии, компьютерной грамотности и разработке сайтов, английскому и японскому языкам. Детям показывают, как делать простых роботов и как программировать. Свободное пространство основал в марте 2016 года волонтер и фотограф Дмитрий Чичера. Сейчас каждую неделю тут проходит по 30-40 мероприятий говорит Радио Донбасс.Реалии арт-менеджер «Халабуды» Галина Балабанова. Недавно в «Халабуде» жители Мариуполя могли встретиться с представителями патрульной полиции – тут организовали серию неформальных встреч с правоохранителями, планируются курсы медицинской помощи.

«Я могу говорить, как человек, который не выезжал никуда с 2014 года, даже с конца 2013 года. Я постоянно в городе, за исключением редких недельных-двухнедельных поездок, и я не вижу среди мариупольцев откровенно пророссийских настроений. Если мы не говорим о родственных связях – этого нет. В 2014 были откровенные провокаторы, которых мало кто знал и скорее всего это были люди завезенные, не местные», – утверждает Балабанова.

Арт-менеджер говорит, что реальных сепаратистов в городе единицы. В «Халабуде» им приходится работать наполовину с активистами, а наполовину с политически индифферентными горожанами. Именно таков украинский Мариуполь: не обязательно в вышиванках и с флагами, но творческий и разнообразный.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: