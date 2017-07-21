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Встречи горожан и полицейских теперь станут регулярными. Об этом заявили сотрудники мариупольской патрульной полиции и активисты города в рамках программы Community Policing. Состояние уличной дорожной сети, жалобы на работу полиции, совместный контроль безопасности на улицах Мариуполя, устранение противоречий между полицией и обществом стали поводом для первой встречи патрульных полицейских с жителями города.

«Ты будешь тут умничать?». Ну, вот понимаете, со старта! И у людей сразу возникает мысль, что вы все смешались, что вы стали единым целым, и реформа рухнула, и мы откатываем назад»

«Меня на этой неделе, в семь утра, на новеньком Mitsubishi Outlander останавливают. Я знаю, что это не вы. Потому что там – поведение не ваше, там – разговор не ваш. «Почему остановили?» – «По 15-й статье Конституции». Я по 15-й статье должен паспорт показать. А в ответ: «Ты будешь тут умничать?». Ну, вот понимаете, со старта! И у людей сразу возникает мысль, что вы все смешались, что вы стали единым целым, и реформа рухнула, и мы откатываем назад».

Вот так, с претензий началась первая встреча патрульной полиции Мариуполя и активистов города. Полицейские понимают, что действия, направленные на задержание преступников и раскрытие преступлений, вызывают противоречия в обществе. Часто и жители города, и участники дорожного движения недовольны работой полицейских. Люди не понимают значения самой реформы в полиции, ее нынешних задач, считает начальник управления патрульной полиции в Мариуполе Михаил Вершинин.

Мы скорее меняем не систему, мы скорее меняем общество, которое породило эту систему. Если общество будет отрицать факт коррупции, прогнивших схем системы, то она видоизменится

«Вот говорят: «Мы меняем систему». Так-то оно так. Только мы скорее меняем не систему, мы скорее меняем общество, которое породило эту систему. Если общество будет отрицать факт коррупции, прогнивших схем системы, то она видоизменится. Система – одно из требований общества. И вы как активная его часть способны что-то менять», – уверен полицейский.

Городской активист Максим Бородин считает, что такие встречи очень важны в плане поддержки и обратной связи. Он считает, что начало диалога – залог успешного решения многих проблем, которые не под силу самим полицейским.

Очень важно было начать разговор. Большинство претензий друг к другу возникает из-за непонимания процессов. Сегодня стало понятно, на что они могут влиять, на что не могут, где мы как активисты можем помочь и поднять вопросы публично

«Очень важно было начать разговор. Потому что часто большинство претензий друг к другу, у полицейских к активистам или у активистов к полицейским, возникает из-за непонимания процессов. Когда мы понимаем, что есть слабые места, у них есть какие проблемы и где мы можем помочь. Почему у нас есть претензии к системе? Когда это проговорено – можно искать решения. Когда сегодня проговорили проблемы, стало понятно, на что они могут влиять, на что не могут, где мы как активисты можем помочь и поднять вопросы публично. Потому что не всегда они (полицейские – ред.) могут поднимать внутри системы неудобные вопросы. Мы готовы это озвучивать, двигать систему, чтобы она начинала работать лучше и качественней», – уверен активист.

Обо всех нарушениях пишите в Facebook

Полиция предложила гражданским активистам фиксировать любые нарушения – как со стороны полицейских, так и со стороны граждан доступными способами – и доносить информацию по телефону или в социальных сетях. В Мариупольском сегменте Facebook уже создана группа «Общественный совет по безопасности дорожного движения», которая уже показала свою эффективность, сказал начальник сектора безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Мариуполя Алексей Лемешкин.

У нас есть обычная группа в Facebook. Туда бросайте фотографии. Даже если вы думаете, что на них никто не реагирует. Мы мониторим эту группу

«Сейчас сделать дополнительное приложение «102» возможности нет. В планах есть, мы работаем над этим. Мы пошли другим путем. У нас есть обычная группа в Facebook, не мы ее создали, это общественный совет по безопасности движения. Туда бросайте фотографии. Даже если вы думаете, что на них никто не реагирует. Мы мониторим эту группу. Мы оперативно будем реагировать», – сказал Алексей Лемешкин.

Методы взаимодействия полиции и гражданского общества становятся все более популярными во всем мире, Мариуполь не стал исключением. Диалог начался, считают его участники. А пока активисты и полицейские думают, как улучшить сотрудничество, в процесс взаимодействия с полицией в игровой форме вовлекают и маленьких мариупольцев. В воскресенье полицейские вместе с детьми в рамках «Летней научной неШколы» проведут детективную лабораторию, где взрослые будут учить детвору составлять фоторобот и делать отпечатки пальцев. А на встречу с детьми приглашен известный детектив из Лондона, имя которого пока держится в секрете.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)