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21 Липень 2017, Київ 18:40
Суспільство

«Ты будешь тут умничать?» – в Мариуполе полиция выслушала претензии граждан

Общение горожан с патрульной полицией решили проводить каждый месяц

(Друкується мовою оригіналу)

Встречи горожан и полицейских теперь станут регулярными. Об этом заявили сотрудники мариупольской патрульной полиции и активисты города в рамках программы Community Policing. Состояние уличной дорожной сети, жалобы на работу полиции, совместный контроль безопасности на улицах Мариуполя, устранение противоречий между полицией и обществом стали поводом для первой встречи патрульных полицейских с жителями города.

«Ты будешь тут умничать?». Ну, вот понимаете, со старта! И у людей сразу возникает мысль, что вы все смешались, что вы стали единым целым, и реформа рухнула, и мы откатываем назад»

«Меня на этой неделе, в семь утра, на новеньком Mitsubishi Outlander останавливают. Я знаю, что это не вы. Потому что там – поведение не ваше, там – разговор не ваш. «Почему остановили?» – «По 15-й статье Конституции». Я по 15-й статье должен паспорт показать. А в ответ: «Ты будешь тут умничать?». Ну, вот понимаете, со старта! И у людей сразу возникает мысль, что вы все смешались, что вы стали единым целым, и реформа рухнула, и мы откатываем назад».

Вот так, с претензий началась первая встреча патрульной полиции Мариуполя и активистов города. Полицейские понимают, что действия, направленные на задержание преступников и раскрытие преступлений, вызывают противоречия в обществе. Часто и жители города, и участники дорожного движения недовольны работой полицейских. Люди не понимают значения самой реформы в полиции, ее нынешних задач, считает начальник управления патрульной полиции в Мариуполе Михаил Вершинин.

Михаил Вершинин
Михаил Вершинин

Мы скорее меняем не систему, мы скорее меняем общество, которое породило эту систему. Если общество будет отрицать факт коррупции, прогнивших схем системы, то она видоизменится
Михаил Вершинин

«Вот говорят: «Мы меняем систему». Так-то оно так. Только мы скорее меняем не систему, мы скорее меняем общество, которое породило эту систему. Если общество будет отрицать факт коррупции, прогнивших схем системы, то она видоизменится. Система – одно из требований общества. И вы как активная его часть способны что-то менять», – уверен полицейский.

Городской активист Максим Бородин считает, что такие встречи очень важны в плане поддержки и обратной связи. Он считает, что начало диалога – залог успешного решения многих проблем, которые не под силу самим полицейским.

Максим Бородин пришел на первую встречу с полицией вместе со своим сыном
Максим Бородин пришел на первую встречу с полицией вместе со своим сыном

Очень важно было начать разговор. Большинство претензий друг к другу возникает из-за непонимания процессов. Сегодня стало понятно, на что они могут влиять, на что не могут, где мы как активисты можем помочь и поднять вопросы публично
Максим Бородин

«Очень важно было начать разговор. Потому что часто большинство претензий друг к другу, у полицейских к активистам или у активистов к полицейским, возникает из-за непонимания процессов. Когда мы понимаем, что есть слабые места, у них есть какие проблемы и где мы можем помочь. Почему у нас есть претензии к системе? Когда это проговорено – можно искать решения. Когда сегодня проговорили проблемы, стало понятно, на что они могут влиять, на что не могут, где мы как активисты можем помочь и поднять вопросы публично. Потому что не всегда они (полицейские – ред.) могут поднимать внутри системы неудобные вопросы. Мы готовы это озвучивать, двигать систему, чтобы она начинала работать лучше и качественней», – уверен активист.

Обо всех нарушениях пишите в Facebook

Полиция предложила гражданским активистам фиксировать любые нарушения – как со стороны полицейских, так и со стороны граждан доступными способами – и доносить информацию по телефону или в социальных сетях. В Мариупольском сегменте Facebook уже создана группа «Общественный совет по безопасности дорожного движения», которая уже показала свою эффективность, сказал начальник сектора безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Мариуполя Алексей Лемешкин.

У нас есть обычная группа в Facebook. Туда бросайте фотографии. Даже если вы думаете, что на них никто не реагирует. Мы мониторим эту группу
Алексей Лемешкин

«Сейчас сделать дополнительное приложение «102» возможности нет. В планах есть, мы работаем над этим. Мы пошли другим путем. У нас есть обычная группа в Facebook, не мы ее создали, это общественный совет по безопасности движения. Туда бросайте фотографии. Даже если вы думаете, что на них никто не реагирует. Мы мониторим эту группу. Мы оперативно будем реагировать», – сказал Алексей Лемешкин.

Методы взаимодействия полиции и гражданского общества становятся все более популярными во всем мире, Мариуполь не стал исключением. Диалог начался, считают его участники. А пока активисты и полицейские думают, как улучшить сотрудничество, в процесс взаимодействия с полицией в игровой форме вовлекают и маленьких мариупольцев. В воскресенье полицейские вместе с детьми в рамках «Летней научной неШколы» проведут детективную лабораторию, где взрослые будут учить детвору составлять фоторобот и делать отпечатки пальцев. А на встречу с детьми приглашен известный детектив из Лондона, имя которого пока держится в секрете.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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