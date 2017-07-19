Алена Мержевская

(Друкуємо мовою оригіналу)

Вячеслав Аброськин едет в Киев: главу милиции Донецкой области перевели на должность 1-го заместителя главы Нацполиции Украины. Вместо него полицию области возглавит Виталий Невгад: до этого он был заместителем Аброськина. Глава МВД Украины считает: глава Донецкой полиции на своей должности был крайне успешен. На Донеччине, по его словам, – один из самых низких по стране уровней преступности, а Мариуполь – самый безопасный город. «Донбасс.Реалии» узнавали, чем запомнился Аброськин Донбассу, и что сулит стране повышение генерала.

До полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин работал заместителем начальника департамента уголовного розыска МВД Украины, а еще раньше – заместителем начальника УВД в Севастополе, откуда выехал на материковую Украину после захвата Крыма Россией. Кроме того, занимал должность заместителя начальника департамента уголовного розыска МВД Украины, а затем возглавил спецгруппу МВД, которая отлавливала бандитов, террористов и милиционеров-предателей.

Яркие моменты донбасской карьеры

Из самых ярких моментов в работе Аброськина на должности главы донецкой милиции – инцидент в Бахмуте во время стихийной блокады ОРДЛО, когда один из ее участников ударил главного правоохранителя области в лицо.

Поскольку блокада до марта 2017-го была незаконной, Аброськин и его подчиненные, естественно, ей препятствовали, чем вызвали много обвинений в свой адрес от активистов, перекрывших торговые пути. Участники блокады железнодорожных составов по маршруту Ясиноватая – Константиновка требовали отправить Аброськина в отставку. Они утверждали, что Аброськин сопровождал автобусы с «титушками» и «мирным населением, которое загоняли в эти автобусы под угрозой увольнения», говорила тогда на митинге волонтер и участница блокады Галина Однорог.

«Общественность Донецкой области считает, что глава донецкой полиции Аброськин пренебрегает общественным мнением жителей этой области», – заявила она.

Однако тогда же свою поддержку генералу выразили некоторые жители Мариуполя: в митинге в его защиту приняли участие около 20 человек.

В целом, его действия вызывали как акции протестов, так и поддержку.

Юрий Голубан – глава спецполка «Миротворец»?

Весной под зданием Министерства внутренних дел в Киеве состоялся митинг, участники которого требовали увольнения Вячеслава Аброськина и командира роты спецназначения Юрия Голубана.

Поводом для протеста стало обнародование видеозаписи, сделанной весной 2014 года в Донецке, где в рядах незаконного вооруженного формирования «Восток» был замечен человек, похожий на Голубана.

Митингующие держали в руках плакаты с требованиями отставки Аброськина и Голубана, а также скриншотами из скандальной видеозаписи, говорит журналист, автор сайта Pro-test Артем Фурманюк.

«Мы все помним, как в середине июня скандально известный Юрий Голубан, подозреваемый – в настоящий момент делом занимается СБУ – в том, что он расстреливал наших ребят в составе одиозного бандформирования «Восток» Ходаковского. Голубан был также повышен и переведен на работу в Киевскую область. Более того, как я уже указывал на своей странице в Facebook, по моим данным, он может возглавить отдельный из спецполков в Киевской области «Миротворец», который создавался на основе «миротворцев», – озвучил «Донбасс.Реалии» свое мнение Фурманюк.

Запомнился Аброськин и заявлением о том, что в Украине необходимо принять антипедофильский закон: после нескольких случаев убийств детей в Донецкой области он предложил принять закон о химической кастрации за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

«В прифронтовых городах уровень безопасности всегда выше»

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков оценивает работу Аброськина в Донецкой области высоко. Об этом он сказал, представляя его на новой должности.

«Я подчеркну для тех, кто, может быть, не обратил внимания: в Донецкой области – показатель преступности самый низкий, и это в прифронтовой области», – отметил Аваков.

В ответ Вячеслав Аброськин обязался: «Буду работать, чтобы вас не подвести. С личным составом мы за какое-то время присмотримся друг к другу и, конечно, будем работать ради нашей Украины» – сказал он.

По факту его работы террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной ему Донецкой области – один из самых низких по стране уровней преступности, и это в прифронтовой области

На своей странице в Facebook Арсен Аваков о заслугах Аброськина написал: «По факту его работы террористами за его голову объявлена награда. В подотчетной ему Донецкой области – один из самых низких по стране уровней преступности, и это в прифронтовой области! Внедренная новая инновационная система обеспечения безопасности прифронтового Мариуполя на основе последних мировых информационных технологий и интеллектуальных камер наблюдения дала феноменальный эффект. Парадоксально, но Мариуполь – один из самых безопасных городов страны! Отлично организованная превенция преступлений, бескомпромиссность в вопросах безопасности, дисциплина личного состава и компетентность подобранных исполнителей», – отметил Аваков.

Насколько работа Донецкой полиции под началом Аброськина была успешной, мы спросили у юриста инициативы «Полиция под контролем» Евгения Крапивина.

В прифронтовых зонах действительно уровень авторитета правоохранительных органов выше, чем по другим регионам Украины. Но этот уровень безопасности нельзя применить в отношении всей страны. Важно, что бы это не висело на одном «князе», а что бы у него была команда

«Касаемо того, что Мариуполь – самый безопасный город, это вполне возможно, потому что в прифронтовых зонах действительно уровень авторитета правоохранительных органов выше, чем по другим регионам Украины. Люди, когда видят много силовиков вокруг, больше боятся. Когда полиция патрулирует улицы или же задерживают по горячим следам – в таких зонах уровень эффективности полиции выше, а по вечерам безопаснее, чем в больших городах. Но этот уровень безопасности нельзя применить в отношении всей страны. Я не сомневаюсь, что Аброськин – хороший управленец, но как у первого заместителя достаточно ли у него мотивации и готовности отвечать за реформу всего криминального блока полиции – это большой вопрос. То есть, успешный опыт с Донбасса нельзя перенести на всю страну. Криминальный блок же – сейчас реформа номер один в полиции. Сейчас внедрены пилотные проекты по объединению функций следователя, оперативника и детектива, много и других проблем. Важно, что бы это не висело на одном «князе», а что бы у него была команда» – проанализировал назначение Аброськина Крапивин.

Аваков усиливает себя людьми, преданными Ахметову?

Донецкий журналист Артем Фурманюк не видит в повышении Аброськина пользы для Украины, скорее связывает его назначение с усилением в команде Арсена Авакова.

Аваков усиливает себя самыми надежными и проверенными кадрами. Второе направление – Аваков усиливает себя и центральную власть в Киеве

«Аваков усиливает себя самыми надежными и проверенными кадрами. В свете грядущих выборов, возможно, даже досрочных, все мы понимаем, что ситуация в стране такова, что возможны массовые протесты, и поэтому Аваков усиливает себя в первую очередь людьми преданными и прошедшими проверку службой именно в Донецкой области. Второе направление – Аваков усиливает себя и центральную власть в Киеве не столько своими людьми, но и теми, кто лично преданы «хозяину» Донбасса Ренату Ахметову», – высказал свою точку зрения Фурманюк.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)