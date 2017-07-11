Порошенко підписав закон про фінансову допомогу поліцейським, пораненим під час служби

Президент України Петро Порошенко підписав 11 липня закон України «Про внесення змін до статті 97 закону України «Про Національну поліцію» щодо виплати одноразової допомоги поліцейським».

Цей документ урегулює соціальний захист поліцейських, які дістали поранення при виконанні обов'язків в органах внутрішніх справ до прийняття на службу в поліції.

Як повідомляє прес-служба президента України, положення частини 1 статті 97 закону України «Про Національну поліцію» із виплати одноразової допомоги поширюються на поліцейських, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок поранення, отриманого під час виконання службових обов'язків, пов'язаних із виконанням повноважень поліції, або внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням служби в поліції. Відповідну допомогу виплачує Національна поліція.

За колишніми працівниками міліції, які не перейшли на службу в поліцію, зберігається право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої законом України «Про міліцію» та здійснюється в порядку, що діяв до набрання чинності законом України «Про Національну поліцію».

Верховна Рада України ухвалила закон, підписаний тепер президентом, 8 червня 2017 року.