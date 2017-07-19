Аваков змінив керівника поліції Донеччини

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомляє, що призначив першим заступником голови Національної поліції В’ячеслава Аброськіна, який досі був керівником Головного управління поліції в Донецькій області і заступником голови Нацполіції.

«Гідний офіцер, з перших днів війни працює на Україну в найгарячіших точках. Патріот до мозку кісток. За фактом його роботи терористами за його голову оголошена нагорода. У підзвітній В’ячеславу Васильовичу Донецькій області – один із найнижчих по країні рівнів злочинності – і це в прифронтовій області», – написав Аваков у Facebook.

Натомість головою поліції Донецької області призначений полковник Віталій Невгад, який раніше працював заступником голови поліції області.

10 березня цього року Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу Аброськіна на посаду заступника керівника Нацполіції – керівника Головного управління поліції в Донецькій області.