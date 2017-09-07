Музейникам у Маріуполі повідомлено про підозру через передачу картин в окупований Крим – прокуратура

Прокуратура Автономної республіки Крим, базована у Києві, повідомила про підозру працівникам Маріупольського краєзнавчого музею у справ про передачу на територію окупованого Росією Криму 52-х картин з державного музейного фонд. Про це йдеться в повідомленні на сайті прокуратури.

«Повідомлено про підозру службовим особам керівного складу комунальної установи «Маріупольський краєзнавчий музей» у заволодінні та розтраті 52-х картин державної частини Музейного фонду України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у березні 2014 року маріупольські музейники незаконно передали до Сімферопольського художнього музею на окуповану територію Криму картини митців XVIII-XIX століття, серед яких «Лунная ночь» Івана Айвазовського, «Дорога в лесу» Івана Шишкіна, «Пейзаж. Вечер» Олексія Саврасова, «Болото» Ісаака Левітана та інші.

У прокуратурі уточнили, що зазначені картини мали бути на виставці в Маріуполі до 31 травня 2014 року, але вона була закрита раніше, оскільки російське керівництво Сімферопольського художнього музею вимагало їх повернення на територію Криму.

Прокуратура повідомила, що такі дії працівників Маріупольського музею заподіяли державі шкоди на суму понад 1 мільйон 320 тисяч доларів. Співробітникам музею незабаром оберуть запобіжний захід.

За даними прокуратури, фігурантам справи загрожує покарання від 7 до 12 років ув’язнення.

Управління Національної поліції в АР Крим 17 серпня повідомило, що 52 картини з Музейного фонду України оголосили в державний та міждержавний розшук. Пізніше в Інтерполі запевнили, що полотна не перебувають в міжнародному розшуку. У Мінкульті окупованого Криму зазначили, що картини, оголошені в розшук управлінням Національної поліції в АР Крим, належать Сімферопольському художньому музею, де і є зараз.