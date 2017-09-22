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Активные жители Мариуполя – залог успешного развития города. Под таким лозунгом в Мариуполе прошел Форум активных граждан, организованный при поддержке Международного республиканского института (МРИ) и Агентства по международному развитию в Украине USAID. Представители общественных организаций, различных политических партий, представители власти, активисты, совладельцы новых ОСМД собрались обсудить формы и условия взаимодействия между властью и жителями города в процессе управления, ознакомиться с новыми проектами.

​Мариуполь выбран не случайно – уровень доверия к власти и активность граждан здесь достаточно высокие. А форум должен улучшить сотрудничество между муниципальной властью и горожанами, а также поможет развитию города.

Городская власть Мариуполя и пользуются большей поддержкой, чем национальная власть. Активность мариупольской власти, в сравнении с другими городами, которые и мощнее, и значительно богаче, очень высокая. И активность жителей тоже

«На протяжении года мы работали с политическими партиями, с местными властями с общественниками для того, чтобы помочь им развивать свой город. Хочу отметить, что доверие к национальной власти значительно ниже, чем доверие на местах. Городская власть Мариуполя и городской голова пользуются большей поддержкой, чем национальная власть. Мы видим по опросам, что активность мариупольской власти, в сравнении с другими городами, которые и мощнее, и значительно богаче, очень высокая. И активность жителей тоже», – говорит представитель Международного республиканского института Тарас Бык.

Интересен тот факт, что наряду с проектами от общественных организаций и городской власти, представленных на форуме, состоялась презентация проектов, разработанных выпускниками «Академии гражданина» и «Школой молодого политика». Это – проекты по созданию юношеского центра активного гражданина, ориентированные на работу со студентами и школьниками, и совсем не детские проекты по созданию отдельного маршрута общественного транспорта, и повышению качества ремонта дорог в городе.

Хочется быть не просто заурядным человеком, а что-то полезное делать. Что-то менять, помогать городу и участвовать в его жизни

«Это уже становления себя как активного гражданина. Я люблю свой город Мариуполь, люблю Украину. Хочется быть не просто заурядным человеком, а что-то полезное делать. Не на словах говорить, как ты его любишь, а что-то менять, помогать городу и участвовать в его жизни», – говорит об участии в жизни города ученица 10 класса Мариупольского технического лицея, выпускница «Школы молодого политика» София Петрова.

Бывший городской глава Мариуполя Юрий Хотлубей сказал, что молодежь должна бороться за свой город и учиться работать.

Вы прекращаете ныть, начинаете работать и бороться за этот город. Молодежи надо давать возможности. Создавать условия

«Будущее этого города зависит от вас. Вы прекращаете ныть, начинаете, как говорится, работать и бороться за этот город. Линия должна быть четкая. Но, конечно же, молодежи надо давать возможности. Одно дело – говорить, другое – делать. Должно быть уважительное отношение. Власть не столько должна помогать молодежи, сколько создавать условия», – уверен Юрий Хотлубей.

Этот форум полезен для депутатского корпуса и жителей города. На форуме мы работаем над ошибками и внедряем новые проекты

Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма назвал участие в форуме не только возможностью представить новые проекты, но и сделать работу над ошибками.

«Этот форум полезен для депутатского корпуса, для местного самоуправления, для комитетов самоорганизации, для общественных организаций и жителей города. На данном форуме мы работаем над ошибками и внедряем новые проекты», – сказал Степан Махсма.

В будущем году в Мариупольском горсовете начнет работать молодежный парламент, который будет состоять из представителей учебных заведений города, будет иметь такую же структуру, выполнять такие же функции, как и городская власть. Молодежь будет учиться работать и, как считают в горсовете, из этого парламента вырастут новые хозяева города.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)