(Друкуємо мовою оригіналу)

«Все села и хутора здесь украинские», – говорит слушательница Радио Донбасс.Реалии из Покровского района. С чего же начинался Донбасс? И почему некоторым людям родом отсюда сложно перейти на украинский? Эти вопросы мы обсуждали со слушателями в эфире и соцсетях.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольного, так и неподконтрольного украинской власти Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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О переходе на украинский язык

Олег, Луганская область: «Я против такого закона (про отказ от преподавания на языках меньшинств в старшей школе – ред.) Люди бы быстрее приняли эту страну как свою здесь, на неподконтрольной территории Донбасса, если бы чувствовали, что эта страна с парламентской трибуны и со школьной скамьи говорит с ними на одном языке. Я не против украинского языка, но вытеснение русского языка будет мешать людям принять эту страну как свою. Получается, что победит грубая сила».

Наталья, Старобельск: «Тут говорили про грубую силу. Так вот как раз грубая сила применялась по отношению к украинцам. И внуки, и правнуки этих украинцев, в отношении которых применялась эта сила, теперь себя считают русскоязычными. Поэтому примеры Канады и Швейцарии тут некорректны! Нет швейцарского или канадского языка».

На каком языке идёт образование во Франции или Германии? На государственном ведь

​Сергей, Славянск: «Для начала нужно ответить себе на вопрос: на каком языке идёт образование во Франции или Германии? На государственном ведь. С другой стороны, можно и понять сопротивление, которое вызвало принятие закона (об образовании – ред.) Несомненно, нужно повышать статус государственного языка, но и нужно повышать престиж самого государства в глазах граждан».

С чего начинался Донбасс?

На территории и Донецкой, Луганской областей были поселения казаков – Кальмиусская паланка»

​Александр, Северодонецк: «Вы спрашивали, почему Марьинка – это Донбасс, а Мариуполь – Приазовье? Так это географические понятия. Марьинка относится к Донецкому каменноугольному бассейну, к которому относятся такие территории: часть Днепропетровской области, часть Донецкой и Луганской областей, а также часть Ростовской области (России – ред.). А Мариуполь – это уже Приазовье. А когда говорят о казачьих поселениях, то хочу напомнить, что та же Юзовка – там тоже были поселения казаков. Изначально на территории и Донецкой, Луганской областей были поселения казаков – Кальмиусская паланка».

Поселення на Донбасі – українські

​Слухач, Шахтарськ: «У мене є книжечка, називається «Дитячий фольклор», і найбільше дитячого фольклору саме з Мар’їнки. Тому поселення на Донбасі – українські, то все козацькі паланки. У нас у Шахтарську було поселення Ольховчик – там жили виключно козаки. Так що все це поселення українських козаків».

Алексей, Северодонецк: «Спорный, конечно, вопрос, кто тут раньше появился – украинские казаки или российские, поселения основывались практически одновременно. Но коренные жители Донбасса – это потомки скифов. И исторически сложилось, что Донбасс — это территория нашего государства, это Украина, надо в этих пределах и вести разговор».

Слухачка, Покровський район Донецької області: «Всі села і хутори тут українські. І тільки Росія не давала розвиватися тут українській мові. Мої батьки 1906 і 1909 років народження вже навчалися російською. І Мар’їнка – то українська назва, бо на «-ка». І правильно не Селидово, а Салидівка. Мої батьки завжди казали – село Салидівка. Це вже Росія на свій манер переводить».

О закреплении Минских соглашениях в законе

Закон про особливий порядок ганебний

​Сергій, Краматорськ: «Я не розумію цих Мінських домовленостей, за які так чіпляються. Вони ж не виконуються. Всі розуміють, що Росія не виконає свою частину, бо постійно кажуть, що їхніх військ там немає. Україна не буде виконувати політичну частину, бо вона цілком антиукраїнська. Закон цей про особливий порядок взагалі ганебний!»

О Мариуполе

Станіслав Настенко: «Захотілося побачити Маріуполь. Напружив момент, коли, як пояснили (учасники – ред.), місцеві «каналізують» негатив свого життя на військових. Ви ж розумні і правильно пояснили, що це психологічний ефект. Ну так «каналізуйте» негатив на Кремлі, існують же технології, як це робиться на окупованих територіях відносно Порошенка… Кремль, принаймні, заслужив на це».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)