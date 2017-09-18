«Ми живемо в Україні і кожен має знати українську мову» – директор школи на Луганщині

Яке становище української мови в школах сходу, та як там сприймають ухвалений нещодавно закон про освіту? Ці питання Радіо Донбас.Реалії поставили директору Сєвєродонецької середньої загальноосвітньої школи №8 Тетяні Журбі, після того, як зміни в законі про освіту викликали протест Росії, Угорщини, Польщі і Румунії.

– Яке ваше ставлення до закону про освіту, який нещодавно ухвалили. Зокрема, щодо мови навчання?

Ми живемо в Україні і кожен українець має знати українську мову. Тим більш, що діти як губка. Вони вбирають у себе все. Їм не важко

– Я тільки за. Позитивно ставлюся. Ми живемо в Україні і кожен українець має знати українську мову. Тим більш, що діти як губка. Вони вбирають у себе все, що їм кажуть. Їм не важко.

– З приводу цього закону багато дискусій. Дехто каже, що це примусова українізація шкіл. На ваш погляд, це так? Чи закон не правильно трактують?

– Я думаю, що неправильно трактують. Ми викладаємо у школі всі предмети українською мовою. І вже давно. Тому що ж нам, вертатися назад? Знову до російсько-української мови викладання?

​– Ви ж спілкуєтесь з іншими директорами шкіл міста, в останній час якось змінилася ситуація щодо попиту на українську мову? Може за останні 3 роки.

– Ситуація майже не змінилася за 3 роки. Де були російські школи, вони такими і залишилися. Теж саме і з українськими.

– Тобто збільшення класів з українською мовою викладання не відбулося?

Це дорослі роблять із цього проблему. Вони собі щось там придумують. Всі повинні розмовляти українською. Знати її принаймні

– Я думаю, що ні. В нас і так українська мова викладання, по інших школах точно сказати не можу, але думаю, що ні. Може через те, що прийшли переселенці. А вони здебільшого російськомовні. Наприклад, у Луганську більшість шкіл була російськими. Однак, дехто з них пішов у школи з українською мовою викладання.

– Їм важко?

– Я думаю, що ні. Їх же ніхто не примушує одразу відмінно володіти. Вчителька викладає українською. Діти відповідають українською. Якщо важко – десь щось забули, одразу не можуть зорієнтуватися, то вчитель допомагає. Навіть діти допомагають. Я думаю, що це не проблема. Це дорослі роблять із цього проблему більше, ніж це роблять діти. Це дорослих проблема. Вони собі щось там придумують. Я думаю, що всі повинні розмовляти українською. Знати її принаймні.

Молодь Грузії зовсім не знає російської. Вони розмовляють тільки грузинською. Так це ж добре! Вони грузини і розмовляють своєю мовою

Я настільки була здивована, коли по телевізору почула, що молодь Грузії зовсім не знає російської. Вони розмовляють тільки грузинською, а російської вже не знають. Так це ж добре! Вони грузини і розмовляють своєю мовою.

Так і ми, українці, повинні знати українську мову. Живемо ми на сході чи на заході. Я багато разів возила дітей на екскурсії в Західну Україну і ніяких проблем не було.

– Тобто, на ваш погляд, українська повинна вивчатися однаково як на сході, так і на заході без будь-яких винятків?

– Так, обов’язково.

– Чи достатньо у вашій школі можливостей для вивчення російської мови?

– Думаю, що достатньо. Дві години на тиждень достатньо. В нас вона вивчається з першого класу. А чому достатньо? Тому, що соціум, який нас оточує, розмовляє російською мовою. От діти приходять додому, а там батьки розмовляють російською. Тому діти вдома розмовляють російською, на вулиці російською, а в школі – українською. І один одного ми розуміємо. І в дітей це гарно виходить.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю «Громадському радіо», за новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9 класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

Порошенко: в Україні не забороняється вивчення мови нацменшин, але кожна дитина має знати українську​

Українська мова як економічний чинник​

Атака на мовну статтю 7 освітнього закону ззовні і зсередини​

Тест на державність для політиків. Битва за українську мову​

Нація і мова. Українське для них чуже, їхня замаскована альтернатива – російський націоналізм​

Українська мова в окупованому Криму: «ритуальне» знищення

Закон про українську мову треба ухвалити невідкладно

«Це щеплення від Росії»: юристи про мовні квоти на телебаченні України

75 відсотків українською. Мовні квоти є ефективними – Зураб Аласанія

Мовний супермен Святослав Літинський: мовний кордон сильніший від військового

Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні

Квоти: 75% української в ефірі та «Діамантова рука» з субтитрами

Верховна Рада затвердила обов’язкові 75% української мови на телебаченні

Про мовну психотравму і українське ґетто. Українська журналістка заступилася за Олега Скрипку

Київ може показати приклад, як подолати наслідки мовної окупації України

Financial Times: кількість російськомовних в Україні суттєво зменшилася

Кількість виборців проросійських партій в Україні стрімко зменшується – експерт

Кореянка вивчила українську. Її дивують російськомовні чиновники України

Підводні камені постанови Кабміну про вільне володіння державною мовою

Міжнародне угруповання із захисту російськомовних під контролем Кремля

Українська мова і Порошенко. Досвід Фінляндії та Ізраїлю для України

Закон про мову – шанс для дітей із російськомовних родин знати українську

Війна проти України. Вбивство бібліотеки і українська мова

Путін розпочав війну проти України із мовної агресії

Українська мова і захисники «русского мира»