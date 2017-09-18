Порошенко: в Україні не забороняється вивчення мови нацменшин, але кожна дитина має знати українську

Президент України Петро Порошенко заявляє, що в Україні не забороняється вивчення мови національних меншин, але кожна дитина має володіти українською. Про це він заявив під час зустрічі з лідерами української громади та кримськотатарських організацій США у Нью-Йорку.

«Тиждень тому ми провели надзвичайно важливу освітню реформу. Ми повертаємо в Україну українську школу – це дуже просто. Причому ми нікому не забороняємо вивчати мови національних меншин, але кожна дитина, яка закінчила українську школу, має вільно володіти українською мовою, яку ми маємо захистити в Україні. Цього ніколи не робилося раніше», – сказав Порошенко, коментуючи нещодавно схвалений закон про освіту.

5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, українська.

Новий закон, а саме його розділ про мову освіти – державну, – викликав критику влади і правих екстремістів в Угорщині. Влада Закарпатської області, де найчисельнішою національною меншиною є угорці, закликала президента Петра Порошенка ветувати закон про освіту і повернути його у Верховну Раду з правками. Із критикою закону також виступили Румунія, Польща і Росія.

Влада України відкинула звинувачення у витісненні мов меншин з освітнього процесу. У МОН заявили, що перехід школярів із рідної мови навчання на українську буде не одномоментним, а поступовим.

Як розповіла міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в інтерв'ю «Громадському радіо», за новим законодавством, у закладах дошкільного і початкового рівнів викладання рідною мовою меншин збережеться, але наголос робитимуть на оволодінні державною українською мовою. Проте у школі базового рівня (5–9-й класи) навчання здійснюватиметься тільки українською мовою, щоб діти були готові вступати до національних вишів і могли спілкуватися державною мовою.

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