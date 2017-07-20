Іспити на отримання водійських прав більше не здають російською – сервісний центр МВС

Теоретичні іспити на отримання водійських посвідчень, які відбуваються у вигляді тестування, зараз складаються лише державною мовою, і інших змін наразі не планується, повідомив в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Сергій Гончаров.

До 1 липня складати теоретичні іспити можна було на вибір українською чи російською мовою. Після оновлення тестів на знання правил дорожнього руху такого вибору більше не існує.

«Правила дорожнього руху, які затверджені Кабінетом міністрів, також зроблені українською мовою. Тому не розумію, чому наявність виключно української мови може бути якоюсь перепоною для громадян України у складанні іспиту. Вона зрозуміла для всіх громадян України. І навіть для іноземців, які користуються російською і хочуть отримати посвідчення водія українського зразка, не є це проблематичним, бо немає такої технічної термінології, яка б була незрозумілою: «поворот ліворуч, праворуч» будь-хто навіть із базовим рівнем зрозуміє», – сказав заступник начальника Головного сервісного центру МВС.

Можливо, в подальшому тести будуть перекладені англійською, додав Сергій Гончаров.

З 1 липня складання теоретичних іспитів для отримання водійських прав змінилося. Відтепер не існує білетів, а питання обирає комп’ютерна програма в довільному порядку. До того ж змінились і самі питання.

Пройти тестування можна на сайті Головного сервісного центру МВС в онлайн-режимі.

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