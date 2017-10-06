Голосування в диму: як парламент голосував за законопроекти про Донбас

Димова шашка в сесійній залі, блокування трибуни і крики про зраду – парламент, зрештою, проголосував за два дискусійні президентські законопроекти. Вони офіційно називають Росію агресором і мають визначати порядок самоврядування та реінтеграції окупованої частини Донбасу. Після дискусій у Верховній Раді та під її стінами із текстів викинули згадки про Мінські домовленості та домовились чіткіше прописати питання Криму. Утім, багато депутатів далі вважають ці законопроекти невигідними для українських інтересів.

На зміну «Самопомочі», яка блокувала парламентську трибуну у четвер під час розгляду законопроектів про Донбас, ініціативу перехопила фракція «БПП». Її представники сиділи за президією ще до того, як охорона відкрила решті депутатів двері.

«БПП» працює з раннього ранку», – прокоментував Радіо Свобода Олексій Гончаренко («БПП»).

Читайте не Фейсбук, а закон: чітко обмежена територія застосування президентом Збройних сил – це Луганська і Донецька області, для звільнення окупованих територій

Розгляд законопроектів почався без зволікань. Присутній на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов перелічив компроміси, про які домовились голови фракцій: із тексту вилучається згадка про Мінські угоди, а питання повернення Криму пропишуть детальніше до другого читання.

«Наступне питання: застосування Збройних сил. Читайте не Фейсбук, а закон: чітко обмежена територія застосування президентом Збройних сил – це Луганська і Донецька області, для звільнення окупованих територій», – сказав Турчинов.



Секретар РНБО додав, що обидва законопроекти – і про реінтеграцію Донбасу (№ 7163), і про особливі умови самоврядування там (№ 7164) – дуже потрібно ухвалити саме зараз. Це допоможе утримати санкції проти Росії і зміцнити позицію Києва в діалозі про миротворчу місію, сказав він.

Утім, аргументи переконали не всіх, і біля трибуни, як і 5 жовтня, здійнялась штурханина. Група депутатів, серед них позафракційні і представники «Самопомочі» та «Батьківщини», намагалась знову заблокувати розгляд розкритикованого ними законопроекту.

Зрештою, спікер Андрій Парубій поставив перший президентський законопроект, що стосується реінтеграції Донбасу, на голосування. Він пройшов перше читання і набрав потрібні 233 голоси.

За тим, що відбувалось у сесійній залі, із балкону спостерігали діти, які прийшли до Верховної Ради на екскурсію.

Раптом запахло димом – у сесійну залу кинули димову шашку.

«Отруйний газ запустили в зал, я прошу дуже лаконічно виступати», – сказав Парубій.

Хто кинув димову шашку?

Позафракційний депутат Юрій Левченко згодом заявив, що це він її підпалив, проте не він приніс і не він кинув. У такий спосіб, каже депутат, він протестував проти другого президентського законопроекту – щодо порядку самоврядування на окупованих територіях (№ 7164).

Цей документ не новий і вже діяв упродовж трьох років. Депутати ж мали проголосувати за те, щоби продовжити його ще на рік.

Левченко називає цю ініціативу «зрадою України»:

«Надаються бойовикам можливості мати свою власну поліцію, свої власні суди, зв’язки з державою-агресором Росією, надається можливість уникнути відповідальності за час війни. І при цьому всьому вільна Україна має за це платити», – обурювався Левченко.

За кинуту димову шашку не соромно, коментував депутат у кулуарах. «Я відстоював Конституцію», – додав Левченко. На оприлюднених журналістами відео видно, що «допомагав» Левченку у цьому депутат Семен Семенченко («Самопоміч»).

Натомість ті парламентарі, які підтримали другий президентський законопроект, наголошували: до виведення російських військ, їхньої верифікації і проведення виборів на окупованій території під наглядом України ні про які спеціальні права для Донбасу не може бути й мови.

Зрештою, голосів вистачило і на президентський варіант цього законопроекту (№ 7164). Спікер Парубій поспіхом і достроково закрив засідання Верховної Ради.



Як оцінювати ці законопроекти?

Ці закони дадуть нам можливість залучити мирну місію ООН, яка буде розташована на всій території окупованій Донецької і Луганської областей і на кордоні України

Представники формальної коаліції залишилися задоволеними результатами голосування, проте при підготовці законопроекту до другого читання ще будуть узгоджені компромісні варіанти формулювання положень документа. Цими двома ухваленими законами Україна отримала кілька «козирів», коментувала представник президента у Верховній раді Ірина Луценко.

«Ці закони дадуть нам можливість залучити мирну місію ООН, яка буде розташована на всій території окупованій Донецької і Луганської областей і на кордоні України, яка дасть можливість вивести російські війська, роззброїти ту територію і почати процес примушення до миру», – сказала Луценко.



За її словами, це також дозволить залучити летальне озброєння від США, адже тепер чітко розмежовано: Україна не веде війну, а захищається від ініціатора агресії – Росії.

Утім, деякі парламентарі обурювались тим, у який спосіб розглядались президентські законопроекти про Донбас. Їхній текст оприлюднили 4 жовтня по обіді, і вже вранці 5 жовтня члени комітету повинні були голосувати за його зміст.

Проте штурханина, димова шашка та блокування розгляду – це робота на догоду Росії, вважає заступниця голови фракції «Народний фронт» Вікторія Сюмар.

«Єдине, з чим я можу пов'язати всі ці речі, – це бажання відкрити якось старт виборчої кампанії, почати на радикальних гаслах свої виборчі тури», – сказала Сюмар.



А от представники «Опозиційного блоку», які майже не дали голосів за президентські законопроекти, критикували і зміст документів, і тих, хто виступав проти них.

Сьогодні парламент укотре продемонстрував: закони виходять неготові, немає чіткого обговорення, у тому числі серед фракцій

«Це сором, тому що сьогодні парламент укотре продемонстрував: закони виходять неготові, немає чіткого обговорення, у тому числі серед фракцій», – прокоментував для Радіо Свобода один із лідерів «Опозиційного блоку» Юрій Бойко.

Якщо зосередитись не на сварках, які супроводжували розгляд, а на суті законопроектів, то вони можуть бути корисними і для регулювання питань Донбасу і для позиції України на міжнародній арені. Так вважає експерт із міжнародних відносин Олеся Яхно.

«Логіка дій, яку вибудовувала українська влада за роки агресії, будується на поєднанні декількох інструментів: внутрішні – це посилення нашої обороноздатності, а зовнішні інструменти – тиск через санкції і ухвалення міжнародних документів, резолюцій. Тільки в такому разі ми можемо реально, недекларативно закони такі ухвалювати», – сказала Яхно в коментарі Радіо Свобода.

Розглянутий депутатами законопроект про реінтеграцію можуть розглянути у другому читанні вже наступного пленарного тижня, починаючи з 17 жовтня.