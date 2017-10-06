«Самопоміч» виключила Веселову з фракції через голосування за закон щодо Донбасу

Фракція «Самопоміч» ухвалила рішення про виключення Наталі Веселової зі складу фракції. Про це йдеться в повідомленні на сайті політичної сили.

Згідно з повідомленням, причиною виключення є «ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію, заперечення в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції».

«Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи. Наталі Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не ухвалила через побоювання втратити мандат», – йдеться в повідомленні.

Водночас сама Веселова на сторінці у Facebook повідомила, що віддала свій голос «за» президентський законопроект щодо Донбасу, щоб «не займатись популізмом, а відстоювати державницьку позицію, не грати на руку Росії».

Веселова була дев’ятою у списку «Самопомочі» під час останніх виборів до парламенту.

Верховна Рада України сьогодні підтримала президентський законопроект, згідно з яким, замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набрання нинішнім законом чинності. Закон уточнює, що це набрання чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України.