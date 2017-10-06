Парубій назвав неприйнятними інциденти в Раді під час ухвалення законів щодо Донбасу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що події 6 жовтня в сесійній залі парламенту, де відбулася бійка, а також запалили димову шашку, є неприйнятними. Про це він сказав, достроково закриваючи засідання парламенту.

«Я хотів би, щоб ми сьогодні усі гуртом переосмислили те, що відбулося, і не наближали більше парламент до його знищення. Ми не повинні нікому дозволити нищити український парламент і Верховну Раду України», – наголосив Парубій.

У сесійній залі парламенту після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого у з'явився дим і ядучий запах.

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що це він запалив димову шашку, інші очевидці події кажуть, що кинув небезпечний предмет депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко, а виніс його із зали Андрій Тетерук із фракції «Народного фронту».

​Перед голосуванням за законопроект №7163 депутати від опозиції і позафракційні намагалися зірвати голосування, пробиваючись до президії та трибуни парламенту. Депутати від фракції БПП перешкоджали. В залі відбулася штовханина, серед найбільш активних був депутат Левченко. За підтримку законопроекту №7163 у першому читанні проголосували 233 депутати з 335, зареєстрованих у сесійній залі. 32 депутати проголосували проти.

Під стінами Верховної Ради сутички між правоохоронцями та представниками політичної партії «Національний корпус» відбулися майже водночас із подіями в сесійній залі. Правоохоронцям вдалося покласти на землю учасників бійки та згодом вивести їх із площі перед парламентом.