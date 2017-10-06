Поліція кваліфікувала підпал димової шашки в Раді як хуліганство

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Поліція Києва почала розслідувати підпал димової шашки в залі парламенту, кваліфікувавши подію за статтею «хуліганство». Як повідомили у прес-службі поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Згідно з повідомленням, частини запаленої димової шашки зібрали з приміщення.
Позафракційний народний депутат Юрій Левченко сьогодні кинув димову шашку до сесійної зали Верховної Ради.
«Шашку димову запалив я. І я вважаю, що я зробив правильно, тому що я б цей парламент спалив, щоб він не робив те, що він робить…Щоб ви (до депутатів – ред.) не порушували присягу, щоб ми всі не знущалися над українським народом», – заявив Левченко.
Спікер Андрій Парубій назвав запалювання димової шашки в Раді неприйнятними діями.
6 жовтня у сесійній залі парламенту після голосування за президентський законопроект про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№7163) до трибуни кинули димову шашку, після чого у з’явився дим і ядучий запах.
Хоча Юрій Левченко заявив, що це він запалив димову шашку, інші очевидці події казали, що кинув небезпечний предмет депутат від «Самопомочі» Семен Семенченко, а виніс його із зали Андрій Тетерук із фракції «Народного фронту».
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