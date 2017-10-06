На Заході думають, що грають у шахи, а Путін грає у «Чапаєва», Україні не варто поступатися – Райтшустер

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про деокупацію Донбасу і на рік продовжила дію закону про особливі умови самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Відтепер Україна офіційно визнає Росію агресором, а ці території – окупованими. Рішення схвально сприйняли західні партнери. Україна робить жорсткі кроки для досягнення миру, так прокоментував ухвалення закону про продовження особливих умов для Донбасу спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. І наголосив, що тепер черга за Російською Федерацією робити відповідні кроки.