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06 Жовтень 2017, Київ 20:50
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На Заході думають, що грають у шахи, а Путін грає у «Чапаєва», Україні не варто поступатися – Райтшустер

На Заході думають, що грають у шахи, а Путін грає у «Чапаєва», Україні не варто поступатися – Райтшустер
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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про деокупацію Донбасу і на рік продовжила дію закону про особливі умови самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Відтепер Україна офіційно визнає Росію агресором, а ці території – окупованими. Рішення схвально сприйняли західні партнери. Україна робить жорсткі кроки для досягнення миру, так прокоментував ухвалення закону про продовження особливих умов для Донбасу спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. І наголосив, що тепер черга за Російською Федерацією робити відповідні кроки.

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