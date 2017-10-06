Порошенко засудив дії депутатів під час голосування за законопроекти щодо Донбасу

Президент України Петро Порошенко висловив невдоволення діями народних депутатів у Верховній Раді впродовж двох останніх днів, коли відбувалося голосування щодо Донбасу. Про це він сказав у відозверненні 6 жовтня.

«У голові просто не вкладається те, що ми бачили вчора і сьогодні у Верховній Раді. Колишні партнери по демократичній коаліції, люди, які називають себе патріотами і навіть українськими націоналістами, зривали голосування…І за що? За те, щоб законом визнати Росію агресором, а її війська – окупантами», – сказав Порошенко.

Він додав, що депутатська єдність повинна проявлятися, коли йдеться про питання суверенітету, територіальної цілісності та обороноздатності України.

«Закон про деокупацію, Закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить правове поле у відповідність з реальним станом справ. Території законодавчо проголошуються тимчасово окупованими російськими окупаційними військами. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51-ї Статуту ООН. Це ще більше зміцнює правову базу для застосування Збройних сил, розширює їхні спроможності в регіоні», – прокоментував Порошенко.

Верховна Рада України сьогодні схвалила в першому читанні законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163), який подав президент України Петро Порошенко як невідкладний і в якому, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором. Також одна зі статей визначає, що «для стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях залучаються в установленому порядку сили і засоби…Збройних сил України, інших військових формувань».

Крім того, парламент ухвалив закон (№ 7164), згідно з яким, замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набрання нинішнім законом чинності. Закон уточнює, що це набрання чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України.