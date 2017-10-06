Речник Путіна розкритикував закон про реінтеграцію Донбасу і схвалив – щодо особливого статусу

Формулювання ухваленого Верховною Радою України в першому читанні законопроекту про реінтеграцію Донбасу (№7163) є неприйнятним де-юре і де-факто. Про це, як передає російська агенція «РИА Новости», заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Там міститься стаття, де Російська Федерація називається агресором. І також там немає жодної згадки про мінські домовленості», – сказав Пєсков.

Він заявив, що Росія зберігає свою «прихильність» мінським домовленостями і вважає їх «безальтернативним фундаментом» для врегулювання ситуації на Донбасі.

Водночас Пєсков інший законопроект – №7164, який продовжує дію закону про особливості місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей, він назвав більш важливим.

«Ось це вже важливий законопроект. Бо закінчення строку дії попереднього закону про особливий статус, звичайно, викликало у всіх заклопотаність», – додав речник Путіна.

Верховна Рада України сьогодні ухвалила в першому читанні законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях (№ 7163), який подав президент України Петро Порошенко як невідкладний і в якому, серед іншого, міститься пункт про визнання Росії державою-агресором.

Також Рада підтримала законопроект №7164, згідно з яким, замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набрання нинішнім законом чинності. Закон уточнює, що це набрання чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України.