(Друкуємо мовою оригіналу)

Возмущение России, Румынии и Венгрии по поводу нового закона Украины «Об образовании» (по поводу преподавания на языках меньшинств) активно подхватили российские СМИ – и, как следствие, каналы, подконтрольные боевикам на оккупированной части Донбасса. А какова языковая политика на самой территории, подконтрольной ныне российским гибридным силам. Это выясняло Радио Донбасс.Реалии.

«Постарайтесь все понять, учиться тайны открывать, ответы полные давать, чтоб за работы получать только лишь отметку «пять», – таким стихотворением начинает урок «политинформации» учительница донецкой школы. Сама политинформация, конечно же, тоже проходит на русском (а рассказывают там детям об обстрелах со стороны украинской армии).

Этим летом главарь вооруженной группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что на подконтрольной ему территории общеобразовательные учреждения полностью перешли с украинского на русский язык обучения.

По словам лидера боевиков, процесс русификации школ начался в 2014 году, и на сегодня во всех школах преподают на русском. И хотя группировка «ДНР» формально признает два языка – русский и украинский, как говорит так называемый «министр образования» этой группировки Лариса Полякова, в образовании сейчас царит один язык.

В неподконтрольной Украине части Донецкой области изменился не только язык обучения, но и сама программа украинского языка и литературы. Количество часов на их изучение сократилось до одного в неделю. В среднем – полчаса на язык и полчаса на литературу. В то время, как внушительно увеличилось изучение русского языка и русской литературы, а история Украины поменялась на «Историю Донецкого края», «Историю отечества» или просто «Историю».

Учителя украинского языка теперь вынуждены переквалифицироваться на преподавание русского языка или увольняться с работы и выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.

Украинский язык также исключен из экзаменов, поскольку «нет желающих его сдавать» – утверждают в псевдоминистерствах группировки «ДНР», которая признана в Украине террористической.

«Власти» территорий, подконтрольных группировке «ДНР», стараются показать, что борются только с украинской политикой и не имеют ничего против украинского языка. Выпускают новые украинские учебники «без украинской идеологии», но с символами «ДНР».

Однако, ни в одном из репортажей о школьной жизни, которых масса на местных телеканалах, мы не увидели учебников на украинском языке – будь то география или алгебра. По словам начальницы отдела общего образования города Макеевка Ирины Авраменко, большая часть учебников поступают на территорию, подконтрольную «ДНР», как гуманитарная помощь из России.

Подобная ситуация и в оккупированной части Луганской области. Там формально – можно выбрать любой язык, а на практике с родителями никто не советуется.

Директор Луганской школы-гимназии №60 «депутат» так называемого «Народного совета» группировки «ЛНР» Алла Подтынная заявила на конференции в России: «Ни один украинский класс из тех, что работали в «ЛНР», закрыт не был. Дети, которые хотят обучаться на украинском языке, имеют на это полное право».

Украинский язык в ее школе изучают в два раза меньше русского. В приоритете стало развитие последнего. Ведь украинский язык не сдают в выпускных классах, а пишут диктанты по русскому.

«Когда мы перед родителями поставили вопрос: «Кто хочет, чтобы дети сдавали украинский?». Ноль», – сказала Подтынная.

Хотя на практике у родителей ничего не спрашивают, а решают уже за них, рассказывает Донбасс.Реалии луганчанка Алина. В школе, где учится ее дочь, украинский перевели в статус факультатива.

«Прошу, чтобы мой ребенок изучал украинский язык факультативно. Это будет, как кружок. Будут ходить по желанию дети, кто хочет, после уроков. Вот как кружок рисования, лепки, так будут преподавать и украинский язык», – по словам Алины, заявления о переводе украинского в статус факультатива родителям раздали на собрании. Его нужно было заполнить, а в графе об отказе от украинского уже стояла галочка.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)