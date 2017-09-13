Як українські діти вивчають українську мову за кордоном?

Тисячі українських дітей, які живуть за кордоном, не забувають українську мову. Вони вивчають її в родині, з приватними учителями, або й у суботніх чи недільних школах. Усі вони існують за кошт батьків. Що потрібно для вивчення української мови поза Україною?

Щосуботи, замість того, щоб гратися з друзями, четвертокласниця Оленка Горпелюк знову приходить до школи. Адже для неї суботня школа у столиці Чехії – це єдине місце, крім родини, де всі говорять українською.

«Якби я гралася зі своїми чеськими друзями, я б не могла гратися тут зі своїми українськими друзями», – говорить дев’ятирічна Оленка.

Оленчина мама, Катерина Лабач – колишня киянка, у Празі живе вже 10 років. Вона говорить, що в родині принципово говорять українською. А для того, щоб передати її і своїм дітям, мають докласти чималих зусиль. Родина живе поза Прагою, дорога триває півтори години і добираються вони до школи чотирма видами транспорту.

«Ми їдемо автобусом, потім електричкою, пересідаємо на трамвайчик, який нас вже везе до метро, де ми виходимо на станції Їржіго з Подєбрад», – розповідає мама.

Оленка, як і майже 80 учнів суботньої школи, протягом тижня ходить до державної чеської школи. Мовою викладання у Чехії є чеська. А ті, хто хоче вчити іншу мову, робить це приватно, за свої гроші. За українську школу потрібно заплатити в перерахунку – понад 1000 гривень за місяць.

Директорка суботньої школи «Ерудит» Наталія Фаркаш говорить, що школа існує в основному на гроші батьків, проблем вирішувати доводиться чимало, а допомоги поки ніхто не пропонує.

«Найбільша проблема – це приміщення. Приміщення у Празі дорогі, і все на комерційній основі, за все доводиться платити. Батьки дітей, які у нас навчаються, за це платять. Жодних інших коштів практично нізвідки ми не дістаємо», – зазначає директорка школи.

Український посол у Чехії Євген Перебийніс говорить, що фінансово Україна поки що не може допомогти своїм школам за кордоном. Чи може українська громада, яка є найбільшою національною меншиною в Чехії, розраховувати на підтримку чеської держави? Посол каже, що це питання точно потрібно ставити.

«Школи з українською мовою навчання за кордоном не фінансуються повністю, не фінансується робота вчителів, не фінансується увесь навчальний процес. А що стосується чеської держави, то мені не відомо, щоб якась допомога надавалася. Звичайно, це є питання, над яким нам потрібно працювати», – зазначає посол.

НА ТЕМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:

Атака на мовну статтю 7 освітнього закону ззовні і зсередини

Новий закон про освіту не забороняє вивчати мови нацменшин – представник Міносвіти

Тест на державність для політиків. Битва за українську мову

Нація і мова. Українське для них чуже, їхня замаскована альтернатива – російський націоналізм

Українська мова в окупованому Криму: «ритуальне» знищення

Закон про українську мову треба ухвалити невідкладно

«Це щеплення від Росії»: юристи про мовні квоти на телебаченні України

75 відсотків українською. Мовні квоти є ефективними – Зураб Аласанія

Мовний супермен Святослав Літинський: мовний кордон сильніший від військового

Порошенко підписав закон про мовні квоти на телебаченні

Квоти: 75% української в ефірі та «Діамантова рука» з субтитрами

Верховна Рада затвердила обов’язкові 75% української мови на телебаченні

Про мовну психотравму і українське ґетто. Українська журналістка заступилася за Олега Скрипку

Київ може показати приклад, як подолати наслідки мовної окупації України

Financial Times: кількість російськомовних в Україні суттєво зменшилася

Кількість виборців проросійських партій в Україні стрімко зменшується – експерт

Кореянка вивчила українську. Її дивують російськомовні чиновники України

Підводні камені постанови Кабміну про вільне володіння державною мовою

Міжнародне угруповання із захисту російськомовних під контролем Кремля

Українська мова і Порошенко. Досвід Фінляндії та Ізраїлю для України

Закон про мову – шанс для дітей із російськомовних родин знати українську

Війна проти України. Вбивство бібліотеки і українська мова

Путін розпочав війну проти України із мовної агресії

Українська мова і захисники «русского мира»