Какую угрозу несет Украине подземная вода Донбасса?

Городок Золотое в сентябре – заросший и немного жаркий; когда не стреляют, слышен только хруст сухих листьев под ногами. Пустынно и напряженно: здесь ты ты чувствуешь себя все время немного под прицелом, хотя если отвлечься от карты у себя в голове, становится по-сельски уютно – вокруг понемногу желтеет пейзаж, гниют яблоки, а на огородах, хаотично разбросанных между терриконами шахты, вянут забытые помидоры и дыни.

Снаружи совсем незаметно, что этот городок из последних сил сдерживает натиск опасной воды. Она движется под землей – на него и всю подконтрольную Украине территорию.

Более расслаблено в соседнем Горском – центре объединенной громады: оно хотя бы не стоит на передовой, до нее «целых» 5 километров. Здесь находится военно-гражданская администрация, местные кучкуются на автобусной остановке, а в магазине даже можно купить кофе из кофемашины.

Золотое и Горское зависят от трех шахт – с угля они и начали свою историю в 19-м веке. Сейчас шахты «Кабонит», «Золотое» и «Горская» входят в ГП «Первомайскуголь»; еще три у предприятия отобрали по другую сторону линии разграничения. Золотое и Горское – города шахтерских династий, и хоть быть шахтером уже не престижно, остаться здесь жить и не планировать спускаться в забой – значит не быть реалистом.

«Ни на сколько они не готовы, – отвечает сотрудник гуманитарной миссии «Пролиска» Игорь Колосовский на наш вопрос о готовности местных жителей перепрофилироваться. – Большинство местных мужчин работают именно шахтерами. Те, кто хотел уехать, уехали. А у тех, кто здесь остался, больше вариантов нет. Пока шахты работают, люди верят в чудо. Но если государство предоставит вменяемую альтернативу, то, возможно, получится заинтересовать людей. Пока это только мысли вслух».

Первые четыре года войны экологи, казалось, просто пугали: они говорили, что из-за массовой остановки угольных предприятий на неподконтрольной территории Украине что-то угрожает: отравление вод, провалы грунта, взрывы метана в погребах... Но в мае 2018-го это случилось именно здесь: вода хлынула.

Как погибала шахта «Золотое»

Весной того года объем воды в местной шахте «Золотое» одномоментно возрос в два раза, а если сравнивать с тем, на что она проектировалась, – в десять.

«Как это выглядело? Как река. В шахте, где ограниченное пространство, такое количетсво воды... Приезжали спасатели, в шахте находилось 60 человек, их выдавали на поверхность», – вспоминает заместитель технического директора «Первомайскугля» Владимир Шишкин.

Геологи понимали, что вода пришла с захваченных «Первомайской» и «Голубовской», с которыми связана шахта «Золотое». До этого «Золотое» уже приняла на себя воду с утонувшей шахты «Родина», которая вообще стоит между позициями ВСУ и подконтрольных России группировок.

Математика. Водоотлив и очистные сооружения шахты «Золотое» были рассчитаны на 270 кубометров в час – ее природный приток. Добавилось с «Родины» – около 300 кубометров в час Добавилось с «Первомайской» и «Голубовской» – около 700 кубометров в час 270+300+700=1270 кубометров в час. Это где-то десять железнодорожных цистерн, и так каждый час.

Два угольных горизонта шахты были затоплены. Шахтеров спасли. Уголь там больше не добывают. «И в настоящее время чрезвычайная ситуация не закрыта, – говорит зам главного инженера, – так как прорыв воды – возможен».

Сегодня шахта «Золотое» сдерживает всю эту подземную лавину, а на поверхности вы сможете увидеть разве что маленький след этого. Но он вас, скорее всего, удивит:

Это местная река Камышеваха. Ее вид шокировал и главу Горской военно-гражданской администрации Алексея Бабченко. Кроме того, он уже столкнулся с проседанием грунта в Горском и Золотом – например, приходится постоянно ремонтировать одну из местных школ. Глава ВГА говорит, что насосы и трубы на «Золотой» не обновляются, и если что-то случится, регион будет отравлен.

«Около 1300 кубов в час. Вы представляете, какие это объемы воды. Резерва для любого события нет – это же могут быть и природные явления, что увеличится приток, а может быть прорыв гидравлических связей между другими шахтами, а не только Первомайско-Стахановский угольный бассейн: Перевальск, Алчевск... Сейчас в воде уже находят остатки железной руды из Алчевска. Если шахтные воды будут так прибывать, и никто не будет ничего делать, то они поднимутся до уровня грунтовых води, и уйдет вода из колодцев, пойдет в реки, и наша артерия – Северский Донец – станет непригодной для употребления», – рисует картину Алексей Бабченко, и заметно, что реакция центральной власти на эти предостережения его уже раздражает.

«Мы справились, этот приток мы сейчас стабильно принимаем. Но из-за того, что шахта имеет весьма агрессивные воды, у нас постоянно происходит износ оборудования. Нужно создать резерв насосных агрегатов и запчастей, чтобы продолжать дальше работу», – говорит Владимир Шишкин.

Почему вода в реке красная?

В реке растворы солей: сульфаты, хлориды, марганец. Это то, чем подземные воды напитываются, пока текут через породу. «Если раньше, когда у нас было 270 кубов, в отстойниках вода отстаивалась, то сейчас, естественно, тот осветлитель, который у нас есть, принимает, но не очищает шахтную воду. Практически 80% мы вынужденно сбрасываем неочищенную», – поясняет представитель угольной компании Владимир Шишкин.

Все, что соприкасается с этой водой, изнашивается. Но это не мешает местным жителям ловить рыбу, а этим коровам – здесь пить.

«Мы общались не раз с шахтерами на предприятиях. Для людей важнее всего их работа: станут шахты – здесь все останутся без работы. Над экологическими проблемами, думаю, они пока мало задумывались, что у кого-то огород потечет, – рассказывает журналист издания «Попасная.City» и «Попаснянский вестник» Владимир Заруба. – И потом, думаю, политики хоть и пугают затоплением, но не в полной мере раскрывают вопрос экологической опасности: эта тема меньше поднимается, чем работа самих предприятий».

Шахту еще и штрафуют за непроектные объемы сбросов в реку. Хотя если воду не поднять и оставить в штреке, будет намного хуже: она попадет в водоносные горизонты.

«В ноябре 2018 года инспекция получили жалобу гражданина, который увидел буро-красную речку Камышеваху, – объясняет эту коллизию заместитель главы Государственной экологической инспекции Луганской областной Сергей Руденко. – На основании жалобы была проведена проверка, установлены нарушения – в первую очередь, из-за непроектных перетоков воды с шахт, расположенных на неподконтрольной территории. Были превышены лимиты сбросов и гранично допустимые концентрации загрязняющих веществ».

Должностные лица «Первомайскугля» получил штрафы.

«Они заложники: но закон есть закон, его нужно выполнять», – объясняет Сергей Руденко.

«Чтобы справиться с этой ситуацией, нам нужна государственная поддержка, – говорит эколог ГП «Первомайскуголь» Елена Куцева. – Нужно дополнительное строительство очистных сооружений, чтобы принимать эту воду и очищать».

Что же происходит на неподконтрольных шахтах?

На «Первомайскугле» говорят, что полной информации об этом у них нет (шахты ведь входили в это госпредприятие, но сейчас захвачены). Поэтому все, что можно сделать, нужно делать на подконтрольной территории, резюмируют там. В идеале, им хотелось бы, чтобы воду откачивала шахта «Пермовайская», находящаяся в ОРДЛО. Хотя ее состояние, по-видимому, совсем плохо: там все повреждено.

«Я не знаю степень повреждения всех механизмов. Я знаю, что это произошло, а объем неизвестен», – говорит Владимир Шишкин. С этим «Первомайскуголь» обращался к международным организациям. «Я лично задал вопрос: а Красный Крест? Для него же границ нету. Но проблема не решается».

Чего ждать дальше

В целом, как не раз объясняли геологи, угрозы сводятся к тому, что:

Загрязнится питьевая вода

Начнет проседать земля, рандомно ломая коммуникации (например, газопровод или мост)

Может вытесняться в подвалы и погреба метан – это означает внезапные взрывы

Шахты прекратят добычу, и регион потеряет работу

Вода из реки, путешествуя Донбассом, в итоге все равно возвращается и на неподконтрольную его часть, и в саму Россию: во-первых, Северский Донец впадает в Дон, а во-вторых, есть водопровод.

«Попаснянский районный водоканал берет воду из Северского Донца и подает ее как на подконтрольные, так и на неподконтрольные территории. И почти 90% идет именно на временно неподконтрольную. Они должны быть заинтересованы в этом, потому что если вода испортится, вода из Попаснянского водоканала пойдет на ту территорию. Их должна волновать очистка и откачка из подконтрольных им шахт», – говорит Владимир Заруба.

Очистные сооружения, которые могли бы справиться с гигантскими объемами грязной воды уже здесь, в Золотом, – это десятки или сотни миллионов гривен. Область собирается попросить эти деньги у доноров.

«Если мы не удержим воду на шахте, следующей будет подтапливаться шахта «Карбонит, – предупреждает Владимир Шишкин. – Там собственный приток 100 кубов, это мизер. Этот приток она не удержит в любом случае. «Карбонит» связана с ранее закрытой шахтой «Радуга», а та связана с «Горской». То есть переток произойдет по этой цепочке. Весь регион будет подтоплен. Конечным результатом будет выход этой воды на поверхность – и в Северский Донец. Эту задачу надо уже сейчас решать!»

Мы несколько раз наивно спрашивали: можно ли будет это исправить? Какой именно станет артезианская и речная вода, когда в нее попадет минерализованная вода из шахт?

«Это непрогнозируемо», – говорит представитель экоинспекции.

«Определить состав воды невозможно: но мы, конечно, знаем слои пород, вся эта вода дренирует через эти слои и накапливает те или иные элементы», – объясняет зам главного инженера угольной компании.

Эти летом Россия в трехсторонней контактной группе согласилась на создание с Украиной и ОБСЕ группы по проблеме затопления шахт при участии западных экспертов. Ее возглавил немецкий горный инженер Карстен Дребенштедт, но полный состав до сих пор не обнародовали. Сейчас эта группа составляет список предприятий, которым грозит подтопление, сообщила 2 сентября представительницы Украины в подгруппе ТКГ по социально-экономическим вопросам Виктория Страхова.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро обвиняют руководство «Первомайскугля» в растрате 14-ти миллионов гривен на завышении стоимости материалов при ликвидации ЧП на шахте «Золотое» в 2018 году. Это были средства, выделенные Кабмином. В апреле 2021 года САП и НАБУ завершили расследование и объявили подозрения.

По разным оценкам, на подконтрольной вооруженным группам России территории затоплены от четырех до шести десятков шахт. Всего их там 81.

Кроме ройона Первомайска Луганской области, угольная добыча также густо расположена в Горловке Донецкой области. Затопленные там шахты тоже уже влияют на подконтрольную Украине территорию (в основном, это заметно в Торецке), хотя такого масштабного потопа, как в Золотом, там еще не наблюдали.

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