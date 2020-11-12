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Шахты, которые затапливают в оккупации, уже влияют на воду и грунт свободной части региона. Торецк и его окраины – экологи неоднократно говорили, что этот район Донбасса может сильнее всего пострадать от затопления шахт на неподконтрольной Киеву территории. Специалисты взяли пробы шахтных вод и воды из нескольких питьевых источников и работают над планом по минимизации негативных последствий вооруженного конфликта для экологии. Работы ведутся в рамках проекта, который имплементирует французская гуманитарная организация ACTED при финансовой помощи Европейского Союза.

В Торецке и на близлежащих шахтах взяли 20 проб грунтовых вод – шахтных, из скважин и из колодцев. Только две из двадцати проб приближены к нормам питьевой воды, а в шахтных водах содержатся элементы, концентрация которых превышает допустимые показатели даже для вод хозяйственно-бытового назначения. Анализ воды и грунтов проводили специалисты госпредприятия «Донецкгеология». Они установили, что дальнейшее затопление шахт в этом районе может привести к таким последствиям:

выход шахтных вод повышенной минерализации на площади 1400 гектаров, что приведет к заболачиванию и засаливанию почв, а также к ухудшению качества грунтовых вод;

подтопление 2470 гектаров земли, где грунтовые воды сегодня проходят на глубине меньше двух метров;

оседание земельных пород на территории общей площадью больше 7 тысяч гектаров, что может привести к разрушению зданий и сооружений;

образование новых провалов над выработками шахт.

Специалисты рекомендуют поддерживать уровень шахтных вод не выше 150 метров и постоянно мониторить уровень и гидрохимическое состояние подземных вод в шахтах Торецка.

Ситуацию изучал и доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины Евгений Яковлев. По его словам, ситуация как в Торецке, так и на всем Донбассе близка к катастрофической – затопление шахт не останавливается, уровень грунтовых вод растет. Шахты возле Торецка под землей соединяются с шахтами соседней Горловки – там вода прибывает значительно активнее из-за неработающих насосов.

«Шахты большей частью затапливаются, уровень воды поднимается. И действующие в Торецке шахты, «Центральная» и «Торецкая», работают в условиях риска – перепады уровня воды и, соответственно, разница давления в шахтах достигает 200, 400 и даже 500 атмосфер. Есть риск внезапного прорыва, не дай Бог, катастрофического, но скорее такого, который был раньше на шахте «Золотое» в Луганской области», – рассказал Яковлев Радио Донбасс.Реалии. ЧП на шахте «Золотое» произошло в мае 2018 года. Его причиной был прорыв воды из гидрологически связанных и затопленных шахт «Родина» и «Первомайская» на неподконтрольной Киеву части Луганщины.

Грунтовые воды могут стать причиной «землетрясений»

Донбасс на пороге кризиса, говорит Яковлев. Поднятие грунтовых вод может привести, в том числе, и к сейсмической активности, которая затронет всю территорию Донбасса. Например, в Макеевке по этой причине в 2019 году даже наблюдались подземные толчки, рассказывает гидрогеолог.

В феврале 2018 года в «серой зоне», в селе Чигари возле Торецка на 5 метров провалилась земля, обвалы земельных пород повредили водопровод. В самом Торецке также в 2018 году сообщали про массивный разлив грязевой массы – тогда потоками повредило оборонительные укрепления украинской армии.

Шахты перестали удерживать уровень воды, который в некоторых случаях доходил до полутора километров, и вода постепенно выходит наверх – на некоторых участках между грунтовой водой и повехрностью всего два метра. Минерализованная вода из шахт, которая пробивается наверх, попадает в итоге в реку Северский Донец – источник питьевой воды.

По информации Яковлева, экология Донбасса недостаточно обсуждается в Минске – решить проблемы с затоплением шахт Украина самостоятельно не может. Подземные ходы объединяют разделенный Донбасс, причем страдать в случае затопления будет, в первую очередь, подконтрольная Киеву часть, утверждает гидрогеолог.

«Для подземной воды политических границ не существует, она течет по своим законам. И мы ниже их по гипсометрии. Донецк, Горловка, Стаханов – это зона водораздела, они выше. Качать с глубины 250–300 метров раза в 3–4 дороже, чем с глубины 60–80 метров», – поясняет Яковлев.

Украина хочет пригласить на Донбасс мисию МАГАТЭ – Арестович

Экологические проблемы все же обсуждают на политическом уровне, говорит Радио Донбасс.Реалии эксперт координатора проектов ОБСЕ в Украине по анализу и мониторингу экологических рисков Дмитрий Аверин. Так, 10 ноября парламентский комитет по вопросам экологической политики провел слушания на тему подтопления шахт и проблем питьевой воды. Итоговый документ все еще готовится.

Также, как уточнил советник украинской делегации в ТКГ по информационной политике Алексей Арестович, возможные экологические проблемы обсуждаются в экономической подгруппе в Минске.

«Наши планы – запустить миссию МАГАТЭ. Россияне упираются. Мы знаем, что их специалисты провели экспертизу, и, судя по всему, не очень волнуются. Хотя воды на этом уровне залегания сообщаются с Ростовской областью. Мы просим дать эти результаты нам, через ОБСЕ. Пока ответа нет», – сообщил Арестович.

По словам Аверина, из государственного бюджета выделяли дополнительные средства на откачку воды из шахты «Золотое», однако их так и не использовали полностью. Шахты на подконтрольной Киеву части области продолжают работать в режиме водоотлива, проекты по увеличению мощности насосов пока не реализовывали. На оккупированном Донбассе сегодня затоплено минимум 39 шахт, и решить экологическую проблему исключительно украинскими силами, на подконтрольной Киеву территории, невозможно, говорит Аверин: возможности ограничены.

«Мы можем усилить мощность насосного оборудования на тех шахтах на нашей территории, где есть гидравлическая связь, чтобы откачивать больше воды. Мы можем предусмотреть систему очистки этой воды, потому что иначе ее нельзя сбрасывать в поверхностные воды. Это приведет к ухудшению качества воды в малых реках, а потом и в канале Северский Донец – Донбасс», – говорит Аверин. При этом не на всех объектах можно установить более мощные насосы – некоторые из шахт просто не приспособлены для этого.

Сегодня организация ACTED, привлекая технических экспертов и специалистов, разрабатывает для местной военно-гражданской администрации «План действий по предотвращению или минимизации рисков вследствие закрытия угольных шахт». Он должен стать алгоритмом действий как по снижению рисков экологической катастрофы, так и по минимизации ее последствий.

Решение о проведении полного гидрологического исследования шахтных полей Торецка было принято в рамках Консорциума уменьшения рисков под руководством неправительственной гуманитарной организации ACTED совместно с военно-гражданской администрацией (ВГА) Торецка и профинансировано Европейским Союзом, согласно Сендайской рамочной программе уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций.

Под руководством ACTED в 2019 году был создан Консорциум уменьшения рисков, который работает над уменьшением уязвимости населения к риску экологических и промышленных катастроф на востоке Украины, в том числе, уделяет внимание предотвращению разрушения объектов критической инфраструктуры. Специалисты провели гидрогеологическое обследования шахтных полей на территории ВГА Торецка и составили «Прогноз изменений эколого-гидрогеологических условий на территории Торецкого городского совета вследствие неконтролируемого или неуправляемого затопления угольных шахт Северного и Южного крыла Центральной главной антиклинали», который выполнило Государственное региональное геологическое предприятие «Донецкгеология».

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