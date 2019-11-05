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Более полугода жители поселка в Макеевке (подконтрольная группировке «ДНР» территория) жалуются на подземные толчки. Иногда из-за них «звенит» посуда и подпрыгивает мебель, а бывают и случаи, когда из-за толчков появляются трещины на зданиях, а также обваливаются стены. Установить причину так называемая городская администрация не может. А возможная причастность к этому местной шахты в ОРДЛО всячески опровергается.

Подземные толчки в Макеевке наблюдаются только в поселке Объединенный. Как пишут в социальных сетях местные жители – все началось около года назад. Весной толчки начали случаться каждую неделю. А к концу года их количество постоянно увеличивалось. Например, за последние две недели октября толчков было 11. Этой ночью поселок вновь трусило. Сразу несколько местных жителей написали об этом в соцсетях.

У меня вот часы падали. Шкаф ловил



«Сначала гул. Потом идут толчок. И толчок настолько сильный, что качаешься. Иногда на кресле «уезжаешь». У меня вот часы падали. Шкаф ловил», – рассказал подконтрольному российским гибридным силам телеканалу «Юнион» житель поселка Юрий.

Подпрыгивание мебели и дрожание посуды – не единственные последствия подземных толчков. В одном из домов обвалилась потолочная плита, а в другом – кровля.

В некоторых домах по стенам пошли трещины. Как рассказала подконтрольному российским гибридным силам телеканалу «Юнион» жительница поселка Анна, сначала трещины были едва заметными. Но вскоре увеличились в размерах.

Сначала были тоненькие, а теперь они миллиметра 2



«Из-за трещин у нас порвались обои. И они сначала были тоненькие, как ниточки. А теперь они миллиметра 2», – рассказывает жительница поселка Объединенный Анна.

Причины возникновения толчков – для местных жителей загадка. Некоторые считают, что их вызывают подземные работы на местной шахте «Калиновская-Восточная». Так называемая городская администрация Макеевки начала говорить о проблеме только в июне. Правда, установить причину толчков там не смогли. А причастность шахты к этому всячески опровергалась. Якобы во время проведения буровзрывных работ в шахте, на поверхности никакой сейсмической активности не было.

В октябре более 100 жителей Объединенного написали коллективную жалобу. После этого в так называемой горадминистрации вновь заговорили о проблеме. На этот раз создали комиссию для выяснения причин возникновения подземных толчков. Правда и в этот раз было заявлено, что причина не в шахте. Так как место проведения горных работ не совпадает с местом, где здешние жители фиксируют толчки. А далее члены комиссии рассказывали, что новых трещин на зданиях они не обнаружили, а повреждения, о которых говорят люди, вызваны возрастом самих строений и нарушениями технологии при строительстве, но никак не подземными толчками.

Просто дома старые. Им по 60-70 лет



«Просто дома, построенные в поселке Объединенный, они старые. Им по 60-70 лет. И зависит от того, какой был проект, какой был фундамент, как его строили», – заявил так называемый глава администрации Советского района Макеевки Владимир Гизоев.

При этом причины возникновения подземных толчков названы не были.

Причиной может быть варварское затопление шахтных выработок – Денис Казанский

Скорее всего речь идет о техногенных землетрясениях в результате варварского затопления шахтных выработок, которое происходит в последние годы, пишет журналист Денис Казанский.

По его мнению, ситуация требует срочного вмешательства. И украинским властям, цитирую, «следует срочно обратить на эту ситуацию внимание, и потребовать вмешательства международных наблюдателей. Потому что в опасности оказались тысячи граждан, которых группировка «ДНР» подвергает риску».