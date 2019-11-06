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Вот уже восемнадцатый год подряд 6 ноября весь мир отмечает международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооружённых конфликтов. «Ухудшение состояния экосистемы наблюдается длительное время после прекращения конфликтов и затрагивает не одно поколение», – говорится в резолюции ООН от 5 ноября 2001 года. Война на Донбассе продолжается, и специалисты говорят о неизбежном ухудшении экологии. Впрочем, не везде – качество воды в реке не падает, утверждают коммунальщики.

Основной ущерб экологии из-за войны на Донбассе связан не с боевыми действиями напрямую, а с безразличием или халатностью по отношению к потенциально вредному производству – добыче полезных ископаемых, в частности угля. Уже давно экологи говорят о затопляемых на неподконтрольной части региона шахтах как о главной экологической проблеме Донбасса. Некоторые заливает случайно – из-за отсутствия или неработоспособности подземных насосов, а некоторые специально. Например, еще в июне 2017 года Донбасс.Реалии сообщали, что под Донецком собирались затопить шахту, в которой проводили атомные испытания. Как уточнил координатор проектов ОБСЕ в Украине Дмитрий Аверин, эту енакиевскую шахту «ЮнКом» начали затапливать в мае 2018 года – сегодня она затоплена водой на 67%. Еще одна особо опасная для экологии шахта «Александр-Запад», где ранее хранили опасные отходы, также затоплена более чем на 60%, говорит специалист.

Боевые действия всегда оказывают негативное воздействие на окружающую среду, особенно они опасны в таких населенных и индустриальных районах как Донецкая и Луганская области.

«Мы проводим по мере возможности мониторинг затопления шахт и картина за последний год значительно ухудшилась. Мы имеем затопление практически во всем регионе – от Горловки до Енакиево, фиксируется подтопление в районе Донецка, Макеевки и Шахтерска. Антрацита, Алчевска – Луганская группа шахт», – говорит Аверин. Всего эксперты насчитали 39 шахт, которые уже не смогут использоваться из-за затопления.

За последний год картина с шахтами значительно ухудшилась – мы имеем затопление практически во всем регионе. На 67% затопили шахту, где осуществили атомный взрыв



Затопление шахт влияет на уровень грунтовых вод и на стойкость земной поверхности – в районе добычи угля постепенно проседает земля. Это в свою очередь ведет к медленной, но неизбежной порче инфраструктуры – водопроводов и газопроводов, трещинам и обвалам зданий. Также подтопление шахт приводит к порче сельскохозяйственной земли.

Похожие данные и у главы независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» Николай Волынко – он говорит про 35 затопленных шахт. В итоге под угрозой находятся города на подконтрольном Донбассе, настаивает Волынко.

«Горловка, Углегорск, Енакиево – это водораздел. Вода идет в сторону от Артемовска (Бахмута) и Соледара, там где соляные шахты. Если вода перейдет водораздел, то часть Артемовска и Соледар уйдут под землю – там выработки», – заявил глава профсоюза. Под этими городами добывали соль, в результате чего образовались пустоты, уязвимые для подтопления – часть населенных пунктов стоит на столбах, которые вода может размыть.

Донецку повезло, что на шахте Панфиловская когда-то сделан водоотлив, продолжает Волынко – он работает и для шахты «Куйбышевская», и для шахты «Октябрьский рудник». Последняя находится между Донецким аэропортом и Песками, там велись активные боевые действия, оборудование там сдали на металлолом, утверждает профсоюзный деятель.

Летом 2017 года на Донбассе без воды осталось полмиллиона человек – в центре боевых действий оказалась Донецкая фильтровальная станция возле Авдеевки и другие распределительные пункты, а также водоводы. Сегодня по словам и.о. генерального директора КП «Вода Донбасса» Александра Евдокимова, ситуация остается стабильно сложной. Та же Донецкая фильтровальная станция остается проблемным участком, так же как и водовод Горловка-Торецк. Зато в районе промзоны Авдеевки удалось восстановить одну из двух водяных ниток, которая была аварийной.

«Поддерживаем в рабочем состоянии, но уже требуются мероприятия по восстановлению, в некоторых случаях реконструкции. Водозавод, например, из Горловки на Торецк требует ремонта. Ухудшения качества воды в Северском Донце наши специалисты не обнаружили, разве что из-за погодных условий», – говорит Евдокимов Радио Донбасс.Реалии. В проекте остается водовод из Карловки на Марьинку-Красногоровку – проектные работы должны скоро завершиться. В Красногоровке питьевой воды все так же нет.

С 2013 по 2018 год на Донбассе зафиксировано 14 тысяч пожаров общей площадью 1,9 миллиона гектаров. Их причиной становятся не только боевые действия, но и постоянная «работа» военной и околовоенной техники – возгорания происходят, например, в результате доставки боеприпасов.

Неожиданно, но боевые действия стали причиной и относительного улучшения экологии. Так, по словам экологического активиста, депутата городского совета Мариуполя Максима Бородина, активные боевые действия в 2014-2016 годах стали косвенной причиной снижения вредных выбросов в его городе.

«Определенное улучшение экологии было связано не с модернизациями производства, потому что большинство этих процессов еще не закончены, а с тем, что из-за проблем с логистикой для комбинатов уменьшалось производство», – говорит депутат. Впрочем, затем доставку оптимизировали и производство снова выросло. Модернизацию производства предприятия проводят, но медленно – что-то обещают сделать весной, что-то – уже летом.

Положительно, косвенным, разумеется, образом военные действия в свое время повлияли на количество и разнообразие видов в заповеднике «Меотида» – он находится в Донецкой области. Пограничники перестали пускать туда туристов, охоту запретили и в итоге заповедник «расцвел». По словам координатора проектов ОБСЕ, это частный случай – в других регионах они наблюдали ухудшение показателей животной жизни. Анализировать же ситуацию в целом пока не представляется возможным – из-за продолжающихся боевых действий и разделения региона на подконтрольную и неподконтрольную части.



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