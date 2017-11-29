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В ходе вооруженного конфликта на Донбассе пострадало 17% лесов и 24 % степей региона. Все они были уничтожены пожарами и обстрелами. Об этом сообщается в отчёте Координатора проектов ОБСЕ в Украине и Министерства экологии и природных ресурсов Украины. В рамках проекта «Определение вреда, причинённого окружающей среде на востоке Украины» были исследованы подконтрольные Украине территории Донбасса. Оценить ситуацию в неподконтрольных районах невозможно, из-за недопуска исследователей.

Последствия военных действий для экологии Донбасса предсказать невозможно. Дело не только в обстрелах, которые могут привести к лесным и степным пожарам. Страдает инфраструктура промышленных объектов, которые при неправильной эксплуатации могут навредить окружающей среде. Из-за перебоев с электроснабжение из строя выходят шахтные насосы, что приводит к выбросам в грунтовые воды вредным веществ. На данный момент известно о 36 подтопленных шахтах, говорит эксперт проекта «Определение вреда, причинённого окружающей среде на востоке Украины» Дмитрий Аверин.

Пожары охватили 17 процентов лесов Донецкой и Луганской области и около 24 процентов степей. На этих территориях повреждено много объектов природно-заповедного фонда. В регионе отмечаются изменения флоры и фауны

«Пожары охватили 17 процентов лесов Донецкой и Луганской области и около 24 процентов степей. Максимальная плотность пожаров была зафиксирована в городе Счастье в 2014 году. На этих территориях повреждено много объектов природно-заповедного фонда. Из-за лесных пожаров в результате боевых действий – механические повреждения. Кроме того, в регионе отмечаются изменения флоры и фауны», – говорит Аверин.

Данные исследования включат в план восстановления экологических объектов Донбасса, рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

Украина имеет серьёзную поддержку международных партнёров, которые фокусируют своё внимание не только на вопросах безопасности, но и на вопросах экологии

«Это исследование показало, что Украина имеет серьёзную поддержку международных партнёров, которые фокусируют своё внимание не только на вопросах безопасности, но и на вопросах экологии. Мы должны распространять информацию об угрозах для природы и людей, которые существуют на неподконтрольных территориях и на линии разграничения», – говорит Семерак.

Проект позволил систематизировать данные, которые есть, однако составить полную картину пока невозможно из-за недопуска на неподконтрольную территорию, подчеркнул руководитель национальной программы Координатора проектов ОБСЕ в Украине Ярослав Юрцаба.

К сожалению, нет доступа ко всей территории Донецкой и Луганской области. Если бы этот доступ был, у нас была бы система экологического мониторинга

«Это исследование является определенным шагом для того, чтобы сфокусироваться на последующих, более значимых исследованиях приоритетных тем. Если говорить о подтоплении шахт, то нужно думать, какое потенциальное влияние это будет иметь на ближайшее будущее. Мы сейчас можем только фиксировать, к сожалению, нет доступа ко всей территории Донецкой и Луганской области. Если бы этот доступ был, у нас была бы система экологического мониторинга», – сказал Юрцаба.

В Минэкологии планируют использовать данные, полученные в ходе исследования, для того, чтобы привлечь к ответственности виновника – страну-агрессора.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)