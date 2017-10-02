Трускавець, Дрогобич, Стебник: чи загрожує цим містам екологічна катастрофа?

Ґрунтове провалля на Львівщині, поблизу Трускавця, над колишньою шахтою із видобування калійної руди збільшуватиметься – прогнозують науковці і представники влади. У ніч на 30 вересня біля дороги, що з’єднує Трускавець і Дрогобич утворився провал поверхні землі розміром 50 метрів у глибину і 300 метрів у діаметрі. Ніхто з людей не постраждав.

Будинок Євгенїі Бучко розташований неподалік місця ґрунтового провалля. Вона проживає на околиці Стебника. У ніч на 30 вересня жінка почула поштовхи.

Хата раптом захиталась, це тривало 2-3 секунди. Пропало світло. Це не перший раз

«Хата раптом захиталась, це тривало 2-3 секунди. Пропало світло. Це не перший раз. Весною почало хитати хатою. Страшно, а який вихід. Ніхто нічого не робить останні 3-4 роки з цими пустотами у землі», – каже жінка.

Її будинок і сусідські у Стебнику збудовані на місці, де немає порожнин від використаних шахт, із яких видобували калійну руду ще з радянських часів. Однак люди побоюються, що внаслідок утворення наступних провалів поверхні землі, вони можуть залишитись без даху над головою.

«Як не страшно? Страшно. Тут був калійний завод, вже давно не працює. Чули дуже сильний поштовх у Трускавці, на моєму будинку немає тріщин» – розповідає мешканець Микола Пуравець.

Відпрацьованими шахтами не переймались

Стебницький калійний завод «Полімінерал», як державне підприємство, почав занепадати з 1988 року. А у 2003 році повністю припинено видобування калійної руди на руднику. Відтоді Україна закуповує калійні мінеральні добрива за кордоном. Ще в радянські часи соляні відходи забруднювали навколишнє середовище, всі роки калійна руда видобувалась без огляду на відпрацьовані порожнини шахт. Пустоти, які утворились, тобто підземні карстові порожнини, становили екологічну катастрофу. Тому у 2003 році уряд затвердив програму рекультивації території, щоб унеможливити провалля і екологічне лихо. Проект почали реалізувати з 2004 року, виділивши понад 160 мільйонів гривень державних коштів. Однак у 2013 році Фонд державного майна передав підприємство «Полімінерал» у приватні руки.

Коли підприємство придбало комплекс, то з усім – свердловинами, пустотами, взявши на свій баланс, взявши відповідальність. Це їхній об’єкт, за який несуть відповідальність

За словами начальника Державної екологічної інспекції у Львівській області Миколи Маланича, саме приватне підприємство «Полімінерал» і Фонд держмайна відповідальні за ситуацію на території використаних шахт.

«Дана земельна ділянка знаходиться поза межами населеному пункту. Але питання в тому, що це є об’єкт «Полімінералу», даного підприємства. Оскільки внизу є різні об’єкти нерухомого майна, в тому числі, що в них на балансі. Коли підприємство придбало комплекс, то з усім – свердловинами, пустотами, взявши на свій баланс, взявши відповідальність. Це їхній об’єкт, за який несуть відповідальність», – наголосив Микола Маланич.

Водночас генеральний директор підприємства ПАТ «Полімінерал» ​Володимир Коваль повідомив, що проект, затверджений Кабміном, не був ефективним, тому згідно з рішенням суду, скасований. Тому останні роки нічого на території колишніх шахт не робилось.

Затопили рудник у 2004 році, тобто була мокра консервація

«Затопили рудник у 2004 році, тобто була мокра консервація, повне затоплення спеціальним розсолом, але не до кінця зроблено, бо даний проект малоефективний і не було змісту закінчувати» – каже Володимир Коваль.

Підприємство перевіряють

Зараз триває перевірка ПАТ «Полімінерал», зокрема, чи виконує зобов’язання, згідно договору купівлі підприємства. Раніше Державна екоінспекція скерувала матеріали у правоохоронні органи, Фонд державного майна, прокуратуру, СБУ. Микола Маланич каже, що три місяці тому відкрито кримінальне провадження.

На сьогодні маємо зрозуміти, що відбувається під землею

«Проект був скасований судом, але питання, де були 10 років усі, коли проект цей затверджували, коли була експертиза. Чому його тоді не скасували? Маємо європейський досвід, як поводитись з такими порожнинами і чому не переймали його? На сьогодні маємо зрозуміти, що відбувається під землею», – говорить Микола Маланич.

Карта цієї місцевості, площею чотири гектари, де утворилось провалля поверхні землі, відома давно, як і те, де саме розташовані ці порожнини. Ще 10 років тому науковці чітко вказали місце майбутнього провалля, яке трапилось два дні тому. Територію зараз постійно охороняється поліцією, чергують рятувальники. Адже яма може збільшуватись. Дорогою у Трускавець заборонено в’їзд важкогабаритного транспорту. Вочевидь, міський водогін Гірне-Дрогобич і дорогу, що веде у Трускавець, доведеться переносити. Екологи і рятувальники наголошують, що немає загрози для мешканців Трускавця, Стебника і Дрогобича, як і для мінеральних вод Трускавця. Однак найбільшої шкоди цій місцевості може завдати землетрус. На сьогодні ще достеменно невідомо, чи саме землетрус спричинив провалля ґрунту на місці колишніх шахт.