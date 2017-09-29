У Кам’янському міськрада приєдналась до заклику активістів зменшити викиди меткомбінату

Депутати міської ради Кам’янського Дніпропетровської області підтримали на сесії резолюцію мітингу з вимогами до одного з найбільших металургійних комбінатів України – Дніпровського металургійного (колишня «Дзержинка») – про зменшення викидів.

Текст резолюції учасників мітингу, який відбувся напередодні біля заводоуправління комбінату, зачитав секретар міської ради Олександр Залевський. Більшістю голосів депутати підтримали вимоги мітингувальників про зменшення забруднення міста підприємством.

Напередодні, 28 вересня, в Кам’янському біля заводоуправління Дніпровського металургійного комбінату відбулась акція протесту проти забруднення довкілля. Учасники підпалили автомобільні шини. Акція відбувалась під гаслом: «Ми не проти ДМК, ми за чисте повітря!».

За словами учасників, вони вимагають від підприємства здійснення екологічного аудиту виробничої діяльності задля оцінки її впливу на довкілля, зменшення викидів в атмосферу, оприлюднення акту останньої перевірки Державної екологічної інспекції України та приписів інспекції, відмови від експлуатації виробничих потужностей при несправних або відключених пилоочисних установках, спорудження нових газоочисних установок, посилення контролю якості повітря тощо.

Окрім того, учасники мітингу висловили також вимоги до міської влади, зокрема, зажадавши «звернутись до Міністерства екології України з вимогою здійснити невідкладну перевірку роботи металургійного комбінату».

Водночас на підприємстві офіційно заявили, що «всі газоочисні та інші природоохоронні установки ПАТ «ДМК» працюють на повну потужність, без збоїв і перерв», і реалізація екологічних програм триває.

«У реалізацію екологічних проектів металургійним комбінатом у 2015–2016 роках інвестовано 1 202,427 мільйонів гривень. Реалізація екопрограм була припинена тільки одного разу – в період гарячої консервації обладнання. Після запуску комбінату дію всіх екологічних проектів, у яких комбінат бере участь, відновлено», – мовиться в офіційній заяві з комбінату.

Дніпровський металургійний комбінат входить у шістку провідних металургійних комбінатів України за обсягами виробництва і реалізації металопродукції. У березні 2017 року він припиняв роботу через брак сировини та дефіцит обігових коштів. Зараз виробничий процес, за інформацією комбінату, відновлено.

За даними Міністерства екології та природних ресурсів, комбінат належить до числа найбільших забруднювачів довкілля в Україні, зокрема, до трійки найбільших забруднювачів води.