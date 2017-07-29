На ТЕЦ у Білій Церкві стався витік тонни сірчаної кислоти, але загрози людям вже немає – міський голова

Близько тонни сірчаної кислоти витекло у Білій Церкві на Київщині через аварію на підприємстві теплоелектроцентралі, однак станом на зараз вдалося подолати наслідки аварії, повідомив у Facebook тамтешній міський голова Геннадій Дикий.

За його даними, аварія трапилась о 13:45 28 липня на одному з резервуарів підприємства.

«Відбулася розгеметизація в об'єм бетонного обвалування. В результаті витекло приблизно 1 тонна сірчаної кислоти. Силами аварійної ланки підприємства ТЕЦ було усунено підтікання та проведено роботи щодо знешкодження даної речовини. Потерпілих немає.

Загрози життю та здоров'ю людей немає. Додатково дав доручення моніторити стан повітря в районі ТЕЦ. Друзі, не вірте чуткам. Все під контролем», – зазначив Дикий у Facebook.

Як повідомляє міський голова Білої Церкви, станом на 18:00 п’ятниці жодних перевищень по сірковмісним і хлоровмісним речовинам в районі аварії не було.