Поліція: 2 підприємців поранені через вибух на Київщині

У Білій Церкві на Київщині стався вибух, внаслідок якого постраждали двоє підприємців, повідомляє поліція регіону. За повідомленням, це сталося в ніч на 28 липня.

«У місті Біла Церква опівночі чоловік з дружиною вигулювали собаку і побачили біля воріт цеглину. Коли господар підняв її, щоб прибрати, стався вибух – спрацював саморобний вибуховий пристрій. Подружжя отримало осколкові поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, на місці події вилучили уламки саморобного вибухового пристрою.

Потерпілу 50-річну жінку доправили до лікарні, де їй діагностували відкритий перелом лівої ноги, травматичний шок. 41-річний чоловік має поранення голови, ноги і контузію ока.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтями «замах на злочин» і «умисне вбивство». Розслідування триває.